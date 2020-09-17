Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 сентября 2020 года: число зараженных увеличилось на 167 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 167 человек Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростове-на-Дону на 17 сентября прирост за сутки - 167 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 19 362 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 167 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находится 61 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 416 дончан. Выздороветь удалось 15 747 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 460,8. Коэффициент распространения инфекции – 1,05.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 27 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (95), Новочеркасске (7), Таганроге (4), Азове (1), Батайске (1), Новошахтинске (1), Каменске-Шахтинском (3), Волгодонске (2), а также в Морозовском (7), Зерноградском (6), Аксайском (5), Егорлыкском (4), Заветинском (4), Тацинском (4), Пролетарском (3), Семикаракорском (3), Багаевском (2), Зимовниковском (2), Кагальницком (2), Красносулинском (2), Миллеровском (2), Тарасовском (2), Веселовском (1), Песчанокопском (1), Ремонтненском (1), Родионово-Несветайском (1), Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 22,8 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,5 % - от 46 до 65 лет, 24,6 % - от 66 до 79 лет, 5,9 % - старше 80 лет, 7,2% - дети. В стационарах содержатся 1 222 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 57,1%.

Новыми жертвами коронавируса стали 51-летняя женщина с гипертонической болезнью, нарушением обмена веществ, позднее обращение за медицинской помощью; 80-летний мужчина с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы с осложнениями, желудочно-кишечного тракта; 63-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями; 80-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушением обмена веществ; 55-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями; 90-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Врачи следят за состоянием 8 375 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета почти 76 тысяч человек. За весь период за помощью к медикам обратились свыше 84,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 496 тестов на коронавирус. За весь период проведено 598 418 исследований.

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