Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 сентября 2020 года: еще семь человек скончались от опасной инфекции

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 165 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 16 сентября прирост за сутки - 165 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 19 195 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 165 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находится 71 человек. Врачи не смогли спасти жизни 410 дончан. Выздороветь удалось 15 640 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 456,8. Коэффициент распространения инфекции – 1,05.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 15 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (129), Шахтах (8), Таганроге (7), Батайске (5), Сальском (4), Красносулинском (2) районах, Новочеркасске (2), Азовском (1), Аксайском (1), Белокалитвинском (1), Кагальницком (1), Орловском (1), Песчанокопском (1), Семикаракорском (1) районах и Новошахтинске (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 31,5% - в возрасте от 18 до 45 лет, 40% - от 46 до 65 лет, 19,4% - от 66 до 79 лет, 4,9% - старше 80 лет, 4,2% - дети. В стационарах содержатся 1 264 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 58,9%.

Новыми жертвами коронавируса стали две 73-летние женщины, а также пятеро мужчин в возрасте от 69 до 80 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, другими хроническими заболеваниями.

Врачи следят за состоянием 8 275 человек, все они находятся на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 75,7 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 84 тысяч человек. Лаборатории региона за день провели 4 029 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 592,9 тысячи исследований.

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