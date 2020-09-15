Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 сентября 2020 года: число зараженных перевалило за 19 тысяч человек

В Ростовской области еще 160 человек заразились коронавирусом Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 15 сентября прирост за сутки - 160 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 19 030 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 160 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 77 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 403 дончан. Выздороветь удалось 15 551 заболевшему. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 452,9. Коэффициент распространения инфекции – 1,05.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 22 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (98), Новошахтинске (13), Волгодонске (8), Каменском (5), Аксайском (3), Белокалитвинском (3), Верхнедонском (3), Мартыновском (3) районах, Азове (3), Батайске (3), Каменске-Шахтинском (3), Дубовском (2), Чертковском (2), Шолоховском (2) районах, Звереве (2), Волгодонском (1), Зерноградском (1), Зимовниковском (1), Кагальницком (1), Мясниковском (1), Родионово-Несветайском (1) районах и Новочеркасске (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 21,3% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,1% - от 46 до 65 лет, 30,6% - от 66 до 79 лет, 6,9% - старше 80 лет, 3,1% - дети. В стационарах содержатся 1 249 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 57,8%.

Новыми жертвами коронавируса стали 59-летняя женщина с гипертонической болезнью, хроническим эндокринным заболеванием, нарушением обмена веществ; 80-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ; 83-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, другими хроническими заболеваниями.

Врачи следят за состоянием 8 305 человек, все они находятся на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 75,5 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 83,8 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 3 097 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 588,9 тысячи исследований.

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