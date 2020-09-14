Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 сентября 2020 года: в регионе количество зараженных за сутки снова возросло

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 162 человека Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 14 сентября прирост за сутки - 162 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 18 870 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 162 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 68 человек. Врачи на смогли спасти жизни уже 400 дончан. Выздороветь удалось 15 511 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 449. Коэффициент распространения инфекции – 1,05.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 27 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (79), Новочеркасске (10), Аксайском (9), Семикаракорском (8) районах, Новошахтинске (7), Шахтах (6), Азовском (4) районе, Батайске (4), Волгодонске (4), Песчанокопском (4), Волгодонском (3) районах, Таганроге (3), Матвеево-Курганском (3), Неклиновском (3) районах, Звереве (2), Кагальницком (2), Верхнедонском (2) районах, Азове (1), Гукове (1), Донецке (1), Егорлыкском (1), Зерноградском (1), Кашарском (1), Мясниковском (1), Октябрьском (1), Родионово-Несветайском (1) и Сальском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 25,9% - в возрасте от 18 до 45 лет, 46,3% - от 46 до 65 лет, 19,8% - от 66 до 79 лет, 6,8 - старше 80 лет, 1,2% - дети. В стационарах содержатся 1 218 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 56,5%.

Новыми жертвами коронавируса стали 31-летняя женщина с системным заболеванием с иммунологическими нарушениями, гипертонической болезнью, эндокринным заболеванием, анемией; 80-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нарушением обмена веществ; 72-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ.

Врачи следят за состоянием 8 177 человек, все они находятся на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 75,4 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 83,5 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 6 135 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 585,8 тысячи исследований.

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