В День города обычные ростовские автобусы станут экскурсионными

Как выглядит экскурсионный автобус. Фото: "Ростовский городской транспорт"

Сегодня, 19 сентября, в День города Ростова-на-Дону некоторые автобусы превратятся в экскурсионные туры. Пассажиров, помимо трансфера до нужной остановки, ждет увлекательный рассказ об истории донской столицы. Об этом сообщили на портале «Ростовский городской транспорт».

Только сегодня на обычных маршрутах №3 и №7 будут работать автобусы, на лобовом стекле которых можно заметить надпись «Экскурсионный». Это значит, что, как только человек оплатит проезд по привычному тарифу, его ждет ознакомительная поездка по истории города в честь дня рождения Ростова-на-Дону.

Кроме того, пассажиры узнают малоизвестные факты и получат памятные сувениры. Напомним, что сегодня столице юга исполняется 271 год. Массовые мероприятия, которые обычно проводятся в честь праздника, отменены. Вместо этого в парках откроются выставки и экспозиции.

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