Глава администрации города поздравил жителей с днем Ростова-на-Дону и посетил стенд «Комсомольской правды»

Глава администрации оставил свои поздравления для ростовчан на интерактивной доске. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

Ростов-на-Дону отмечает День города. В этом году праздник проходит в непривычном формате, массовые гуляния пришлось отменить из-за ситуации с коронавирусом. Тем не менее, для ростовчан подготовили насыщенную программу.

Десятки мероприятий проходят в дистанционном и очном режиме. Одной из главных праздничных площадок стала набережная города. С соблюдением всем мер профилактики здесь проходят выставки и мастер-классы. С 271-летием города жителей поздравил глава администрации Алексей Логвиненко.

Алексей Логвиненко посетил стенд «Комсомольской правды». Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

— Сегодня Ростов-на-Дону празднует день рождения. Город наш уникален! У нас проживает более 150 национальностей — все мы живем в мире дружбе и доброте. Хочу пожелать всем ростовчанам здоровья, счастья и семейного благополучия. Важно, чтобы каждый житель чувствовал себя в нашем городе комфортно, мог развиваться и приносить пользу обществу, — отметил глава администрации.

Директор ростовского филиала ИД «Комсомольская правда» подарила Алексею Логвиненко альбом, выпущенный к 95-летию издательского дома. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

Во время экскурсии по набережной Алексей Логвиненко посетил стенд «Комсомольской правды». Глава администрации оставил свои поздравления для ростовчан на интерактивной доске. Директор ростовского филиала ИД «Комсомольская правда» Елена Соболева подарила Алексею Логвиненко альбом, выпущенный к 95-летию издательского дома.

Особый интерес вызвали у посетителей книги для детей.

На площадке было представлено много книг. Особый интерес вызвал большой стенд с детской литературой. Юные читатели могли получить книгу в подарок. Все желающие могли взять праздничный выпуск газеты, сделать фото на память и написать пожелания любимому городу на интерактивной доске.

Все желающие могли написать пожелания любимому городу. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

Дорогие ростовчане и гости города! «Комсомольская правда» от души поздравляет всех с 271-летием донской столицы! Пусть в каждый дом придет счастье, удача и благополучие! Желаем вам только хороших новостей!