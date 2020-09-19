В Ростове-на-Дону открылась дискуссионная площадка «Молодой политик»

Глава администрации города Алексей Логвиненко встретился с участниками дискуссионной площадки. Фото: Администрация Ростова-на-Дону.

В субботу, 19 сентября, в парке Левобережном в донской столице открылась общественно-политическая площадка «Молодой политик». В День города, представители организаций и начинающие политики обсудили на ней важные для донской столицы вопросы.

Дискуссионную площадку посетил и глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Он поздравил участников с праздником и сказал напутственные слова.

- Будущее нашего города - это молодежь, - подчеркнул Алексей Валентинович. - Мы должны поддерживать молодых людей, ведь без них развитие города невозможно. Скоро именно вы станете управленцами, учителями, врачами и учеными.

Там же на площадке «Молодой политик» прошли дебаты на тему «Молодежные организации: вчера, сегодня, завтра». Участники смогли обсудить актуальные проблемы, перспективы их развития в городе и поделиться опытом своей работы.

Кроме этого, градоначальник поздравил с 271-летием Ростова-на-Дону всех ростовчан:

- Город наш уникален! У нас проживает более 150 национальностей - все мы живем в мире дружбе и доброте. Хочу пожелать всем ростовчанам здоровья, счастья и семейного благополучия. Важно, чтобы каждый житель чувствовал себя в нашем городе комфортно, мог развиваться и приносить пользу обществу.