Прогноз неутешительный: День города в Ростове - время доставать теплые вещи

Какая погода ждет ростовчан 19 сентября, в День города Ростова-на-Дону. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня, 19 сентября, в Ростове-на-Дону отмечается День города. Это особый праздник для всех его жителей. Тысячи людей собираются в центре и равным маршем двигаются в сторону Театрального проспекта. Повсюду заводят песни, из проезжающих машин доноситься "Ростов города, Ростов Дон". Всех объединяет общая радость.

В этом году донская столица отмечает 271-й год рождения. Однако этот год стал особым во всех всех отношениях. Пандемия коронавируса заставила всех нас жить в новой реальности, где массовые мероприятия могут быть опасны. Вирус распространяется с невероятной скорость именно в большой толпе. Именно поэтому ростовские власти приняли сложное решение об отмене большинства развлекательных мероприятий, которые обычно проводились в городе 19 сентября.

Однако все понимают - что ростовчан не остановить. Ожидается, что люди все равно выйдут на улицу и будут гулять до самой ночи. Синоптики предупредили о резком похолодании на выходных.

Сегодня, 19 сентября, в дневные часы воздух прогреется до +17 градусов. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Осадков не ожидается. К вечеру температура начнет стремительно снижаться. К 21:00 она составит всего +13 градусов. Если вы планируете находиться на улице, следует взять теплые вещи, чтобы не замерзнуть. Тем более сейчас сезон вирусов, а худший враг для иммунитета - это переохлаждение.

Напомним, в День Города в парках Ростова-на-Дону откроются выставки и экспозиции. На левом берегу можно будет поиграть в волейбол.

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