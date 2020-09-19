Долгожданное событие: на День города в Ростове появился пешеходный переход на Садовой

Переход вдоль переулка Собороного. Фото: соц. сети

Сегодня, в День города донской столицы, на Садовой появился долгожданный пешеходный переход. Люди смогут пересекать дорогу, не сворачивая с переулка Собороный. О необходимо установить светофор в этом месте власти города говорили давно. Среди людей ходили слухи, что там будут ставить надземный переход, однако все решилось намного проще.

Долгожданный светофор сегодня заместили ростовчане. Они сообщили об этом в социальных сетях. Красный сигнал для автомобилей загорается при нажатии кнопки. Это сделано, чтобы не создавать транспортных заторов, если пешеходов нет. Кроме того, на самой дороге появилась широкая разметка в виде зебры. Все, как и обещали городские власти - переулок Соборный стал беспрерывным.

Интересно, что дата открытия перехода не раскрывалась до последнего. Представители администрации говорили, что рабочие ведут там активную работу. Необходимо было вырубить кустарники, установить оборудование, нанести разметку. Как видно, это событие стало настоящим подарком для ростовчан в знаменательный праздник - День города.

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