Донская команда активно готовится к матчу с израильским "Маккаби". Фото: ФК "Ростов"

Футбольный матч "Ростов" - "Маккаби" 24 сентября 2020: пустят ли зрителей на стадион. Уже завтра, 24 сентября, в Ростове-на-Дону состоится мачта 3-го тура Лиги Европы. На главном стадионе донской столицы встретятся ФК "Ростов" и команда из Израиля "Маккаби". Игра обещает быть жаркой, ведь гости 12 раз становились чемпионами своей страны. Играть в Лиге Европы донская команда заслужила по итогам прошлого сезона РПЛ, где заняла уверенное пятое место.

Многие хотели увидеть значимый матч вживую, но посетить стадион не получится. Как рассказал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев, игра пройдет без зрителей. Однако это решение не региональных властей, а ведущий спортивных организаций.

По правилам Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА), которые были утверждены еще летом, в самый разгар пандемии, все игра Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет без зрителей. Это вынужденная мера в условиях распространения коронавируса.

Мы уже писали о истории и достижениях израильской команды. Нужно понимать, что "Ростову" придется нелегко, ведь соперник неоднократно забирал главные футбольные титулы своей страны. Однако многие эксперты все равно считают, что матч с "Маккаби" закончится в пользу хозяев. По мнению футбольных аналитиков, состав дончан объективно сильнее, плюс родной стадион и болельщики.

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