Что произошло после матча Ростов - Спартак: игра была яркой, как и эмоции болельщиков

Вот так выглядели трибуны "Ростов-Арены" 4 апреля. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
В воскресенье, 4 апреля, в донской столице на стадионе «Ростов – Арена» встретились ФК «Ростов» и ФК «Спартак». Рассказываем, что произошло после матча Ростов - Спартак
Обе команды провели активно стартовый отрезок встречи и показали атакующий футбол. В конце первого тайма счет игры составил 2:2. Один гол в ворота соперников забил игрок ФК «Ростов», и еще один гол в свои же ворота забил футболист «Спартака».
Второй тайм был такой же напряженный, как и первый. А во втором преимущество оказалось у москвичей.
На 58-й минуте «Спартак» выполнял подачу с углового. Соболев оказался первым на мяче и головой направил мяч в цель. Все попытки «Ростова» сравнять счёт оказались тщетными, и результат матча оказался за гостями – 2:3.
Для «Спартака» это стал четвертая победа. А лучшим игроком матча признали Александра Соболева. Он забил три гола.
«НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ ВЕЗДЕ»
Команда соперников желто-синих ощутила их энергетику уже утром, когда вышла на небольшую прогулку вокруг гостиницы. Особенно рад кричалкам и пожеланиям удачи был Промес: голландец «вышел в народ» впервые после возвращения из «Аякса».
— В этом уникальность «Спартака»: наши болельщики везде! — сказал Квинси Ларссону и другим легионерам
Естественно, болельщики «Спартака» были в восторге от игры.
Но и фанаты «желто-синих» покидали стадион с приподнятым настроением. Многие сошлись во мнении, что «Ростов» выступил достойно.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов после матча.
Он сказал, что в целом, доволен игрой.
- К чему готовились – делали. Обидно проигрывать, еще и когда залетают такие голы. Ребята молодцы, могу поблагодарить, - сказал Валерий Карпин.
- Когда был ключевой момент матча? После гола Соболева во втором тайме?
- Нет, это было до этого. Минут на 10 отдали инициативу.
- Показалось, что во втором тайме команда не выдержала темп, который задала в первом тайме. Это проблема?
- Если вам показалось, то может быть. Мне так не показалось. Выдержали 90 минут. Начали терять мячи на своей половине поля, где-то недорабатывали – в этом была проблема.
- Соболев забил два мяча. У «Ростова» не было защитников центральных? Или дело не в этом?
- Игру смотрели? Ну что Соболев сделал? Рикошет – забил, на стандарте воспользовался ростом. Что еще? Что-то видели еще?
- Впереди шесть туров. Что на кону для команды?
- Борьба до конца. Хотим оказаться как можно выше. Главное, не терять очки.
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