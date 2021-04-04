Завершился первый тайм матча ФК «Ростов» - ФК «Спартак»: на поле было жарко

Закончился первый тайм матча "Ростов" - "Спартак". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

4 апреля на «Ростов-Арене» встретились ФК «Ростов» и ФК «Спартак». Игра с первых минут была напряженной. Счет в ней открыли соперники «желто-синих». Мозес пробил нижний угол.

Но потом «Ростов» отыгрался, да еще как отыгрался! Вначале Маслов отправил мяч в свои ворота! Таким образом счет на табло сравнялся.

- Маслова надо в церковь сводить или к бабке, - написал один из болельщиков "Спартака" в официальном паблике команды.

А затем гол в ворота москвичей забил уже "Ростов". Махатадзе сильно пробил в ближний угол и мяч от штанги отлетел в ворота! Счет стал 2:1 в пользу ростовчан.

Казалось бы, итоги первого тайма ясны. Но нет! За пару минут до свистка арбитра Соболев забил в ворота "Ростову". После чего сразу объявили перерыв. Игра - очень яркая. Трибуны взрываются от оваций. Главное, итог матча, судя по-всему, будет непредсказуемым. Шансы на победу у обоих команд - одинаковые.

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