Валерий Карпин высказался перед игрой против "Спартака"

Валерий Карпин дал интервью перед игрой со "Спартаков". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Перед самым знаковым матчем этой весны Валерий Карпин дал интервью, в котором рассказал о состоянии игроков. Так, по словам Валерия Карпина, Осипенко уже восстановился, Кенто Хашимото тоже в составе после большого перерыва.

- К сожалению, Норманн не успел еще восстановиться. Мамаев в запасе. Я думаю, что приобрели больше, чем потеряли,- рассказал Валерий Карпин.

Следующий вопрос касался Хашимото

- Он долго отсутствовал, насколько его кондиции сейчас оптимальны?

- Понятно, что не в оптимальных кондициях, игрового ритма ещё нет. Но ему и не откуда было взяться, но ситуация такая, что надо ставить, - ответил тренер.

- У вас проблема в обороне. Хаджикадунич травмирован? Почему Алеесами в составе?

- Хаджикадунич на месте. Не травмирован. В запасе. Сыграл две с половиной игры за сборную, плюс был долгий перелёт, поэтому физически мог подустать. Поэтому Алексееми в составе.

- У соперника часто менялась схема, это как-то влияет?

- Один раз такое было, что один раз начали играть в четыре защитника, потом вернулись к схеме, которой играли осенью и результаты пошли хорошие. Так что готовиться, наверное, понятно к чему.

- Вы классно прессинговали против «Спартака» прошлый раз, собираетесь играть так же?

- Давайте посмотрим. Говорить можно все, что угодно. После игры можно будет понять.

- Очень много болельщиков «Спартака», это может быть проблемой?

- Вы раньше говорили, что проблема играть без зрителей, теперь со зрителями. Я думаю, что сегодняшнее количество зрителей - это радость для всех: и для «Ростова», и для «Спартака».

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