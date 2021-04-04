На трибунах присутствовали больше 32 тысяч человек. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Итог матча Ростов - Спартак 4 апреля 2021: Обе команды провели активно стартовый отрезок встречи и показали атакующий футбол. В конце первого тайма счет игры составил 2:2. Один гол в ворота соперников забил игрок ФК «Ростов» Соу, и еще один гол в свои же ворота забил футболист «Спартака». Второй тайм был такой же напряженный, как и первый. Но преимущество оказалось у москвичей.

На 58-й минуте «Спартак» выполнял подачу с углового. Соболев оказался первым на мяче и головой направил мяч в цель. Все попытки «Ростова» сравнять счёт оказались тщетными, и результат матча оказался за гостями – 2:3. Арбитром встречи выступил Павел Кукуян. Посмотреть на игру на «Ростов-Арену» пришли 32888 зрителей.

Перед самым знаковым матчем этой весны Валерий Карпин дал интервью, в котором рассказал о состоянии игроков.

Так, по словам Валерия Карпина, Осипенко уже восстановился, Кенто Хашимото тоже в составе после большого перерыва.

- К сожалению, Норманн не успел еще восстановиться. Мамаев в запасе. Я думаю, что приобрели больше, чем потеряли,- рассказал Валерий Карпин, - прокомментировал главный тренер ФК «Ростов».

Болельщики «желто-синих» огорчились такому исходу матча, однако большинство из них сошлись во мнении, что игроки ФК «Ростов» проиграли достойно.

- С сильными соперниками выглядеть по игре достойно - это само по себе не поражение. Это - не победа , но и проигравшим себя сегодня не чувствую. Все как на ладони, и очевидные ошибки, и старание с самоотдачей, без недомолвок и масок. Я уверен ,что это хорошее пособие для работы над ошибками и для будущего. Убежден ,что острые козырьки на наших глазах превращаются в серьезных козырей. Пусть все у нас получится, спасибо,- написал в соцсетях болельщик ФК «Ростова».

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