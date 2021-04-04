Георгий Махатадзе высказался после матча об игре со «Спартаком»

Георгий Махатадзе прокомментировал игру. Фото:пресс-служба ФК "Ростов"

В воскресенье, 4 апреля, в донской столице на стадионе «Ростов – Арена» встретились ФК «Ростов» и ФК «Спартак». Победный результат матча оказался за гостями – 2:3. Для «Спартака» это стал четвертая победа. А лучшим игроком матча признали Александра Соболева. Он забил три гола.

Георгий Махатадзе, игрок ФК «Ростов», прокомментировал состязание. Он сказал, что вообще не понимает, что не получилось у команды.

- Вообще не понимаю. Думаю, мы проиграли много единоборств и подборов. Из-за этого и пропустили голы, - говорит он.

Также спортсмен забил свой первый гол. Он отметил, что эмоции, которые он испытал в тот момент, не передать словами.

- Насколько было приятно. Но при этом мы проиграли матч. Это главное, а не гол. Я хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам за такую шикарную поддержку. Мы слышали их на поле, надеюсь, что в следующих матчах нас будут поддерживать также, а мы сделаем всё для победы, - подчеркнул футболист.

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