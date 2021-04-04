Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин сделал заявление о проигранном матче со «Спартаком»

Валерий Карпин сказал, что его команда - "молодцы". Фото: пресс-служба ЯК "Ростов"

4 апреля футболисты ФК «Ростов» на домашнем поле уступили ФК «Спартак». Матч закончился со счетом 3:2. Валерий Карпин прокомментировал итоги встречи. Он отметил, что, в целом, доволен игрой.

- К чему готовились – делали. Обидно проигрывать, еще и когда залетают такие голы. Ребята молодцы, могу поблагодарить, - сказал он.

Валерий Карпин прокомментировал и второй тайм.

- Начали терять мячи на своей половине поля, где-то недорабатывали – в этом была проблема, - сказал он.

Отметим, впереди у команды ростовчан еще шесть туров. А в планах - борьба до конца.

- Хотим оказаться как можно выше. Главное, не терять очки, - подчеркнул наставник «желто-синих».

А про команду соперников Валерий Карпин сказал, что они играли хорошо.

Кстати, игрой довольны и болельщики ФК "Ростов". Они отметили, что наши спортсмены держались достойно.

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