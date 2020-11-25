«Да, я – приезжий. А кто вы?»: тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на критику Басты по поводу прописки

Валерий Карпин высказался о претензиях Басты. Фото: ФК "Ростов". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наставник ФК «Ростов» Валерий Карпин ответил на критику рэпера Василия Вакуленко. Ранее Баста жестко высказался о конфликте с клубом, назвав тренера «наемником» и «приезжим человеком».

В одном из интервью Баста вспомнил, какой скандал развернулся перед его концертов два года назад. Василий Вакуленко собирался выступить в День города на «Ростов-Арене». Руководство «Ростова» призвало отменить концерт, поскольку зрители и сцена могли повредить газон. Несмотря на сопротивление желто-синих, мероприятие состоялось. А ростовский музыкант заявил, что тренер Карпин просто не имеет права указывать ему, что делать.

— Ну да, очередной тренер, еще один человек, который поработает в этом клубе. Приезжий человек из Москвы указывает мне, что делать в моем родном городе. Мне было по-человечески обидно. Я думаю, Валере нужно отказаться от московской прописки и прописаться в Ростове-на-Дону. Вот это был бы поворот, — высказался ростовчанин.

Реакция Карпина не заставила себя долго ждать. В своем «Инстаграме» тренер ответил, что вообще не ссорился с Бастой, а все его претензии обращены к организаторам. Не оставил он в стороне и претензии по поводу прописки.

— Ну да, я — очередной тренер клуба, и да – наемник, причем с 17 лет, чему очень счастлив! И да, я — приезжии везде с того момента, как в 15 лет уехал из роднои Нарвы учиться. Это я. А кто вы? — написал Карпин.

Кроме того, тренер желто-синих сообщил, что у него уже есть прописка в Ростове-на-Дону. Сейчас он временно зарегистрирован в городе. Чтобы не быть голословным, Валерий Карпин даже показал соответствующие документы.

— Будь так добр, сообщи, пожалуйста, что, где, как и когда можно говорить и делать в «ТВОЕМ» родном городе! Постараюсь, максимально широко распространить эту информацию, особенно между наемными рабочими и приезжими здесь, на твоеи малои родине, — иронично заключил Карпин.

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