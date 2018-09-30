Газон "Ростов-Арены" придется восстанавливать после концерта Басты

СЕГОДНЯ 03:20 2018-09-30T03:49:22+03:00

Изменить размер текста: A A

29 сентября перед концертом Басты в его родном городе Ростове-на-Дону в сети уже появились первые фотографии состояния газона на стадионе "Ростов-Арена". Напомним, за несколько дней до выступления главный футбольный клуб донской столицы сделал заявление о том, что толпа фанатов артиста может испортить травяное покрытие поля, в следствие чего команда не сможет продолжать использовать его для игр чемпионата России. И тогда, и в день своего шоу Баста высказывал недоумение по поводу этой позиции, ссылаясь на то, что на многих российских стадионах проходили крупные концерты, и пока что ни одна площадка еще не потеряла своих спортивных функций.

- В этот стадион изначально заложено то, что здесь будут проходить мероприятия поверх газона. Как вы представляете существование этой арены, если ФК "Ростов" будет играть здесь 20 игр в год, а остальное время он будет просто стоять? - сказал артист на пресс-конференции перед концертом. - Сейчас люди выйдут на газон и увидят, что он покрыт специальной плиткой серого цвета. Один квадратным метр этого материала выдерживает 3 тонны. Есть у нас в городе такие тяжелые люди? Только если из зоопарка никто слона не прихватит, а то это Ростов, может всякое быть. Сцена не стоит на газоне, а сбоку. Плюс еще подписан миллион гарантийных писем, в которых мы клянемся, что травка останется нетронутой.

Баста не пресс-конференции перед концертом.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Тем не менее, на выложенном фото именно под стыком той самой плитки, о которой говорили Баста, и образовалась проплешина в газоне. Однако, напомним, что ранее управляющая компания "Ростов-Арены" обещала, что восстановит травяной ковер поля после концерта, при соблюдении технологий это не составит большого труда.

hd7tv Мы очень хорошо относимся к Басте и его творчеству, но.... жаль газон. @fcrostov что скажите? #КонцертБасты

- Мы здесь для того, чтобы в Ростове-на-Дону, наконец, появилась хоть одна комфортная площадка вместимостью более 10 тысяч человек. Не наш обшарпанный Дворец спорта, не двухтысячный КСК "Экспресс". Сегодня у нас появилось достойное место, все ростовчане должны сказать: "Как классно!" Но нет... Мне перед москвичами было немного неловко. Надо мной шутили, что я пою такие теплые слова о Ростове, а мне тут не дают выступать.

Баста рассказал, что представители "Зенит-Арены" написали ему официальное письмо. В нем они сообщили, что если в родном городе артисту отказываются предоставить стадион для выступления, то их площадка всегда рада его концертам. После этого рэпер заявил, что в этой ситуации руководству ФК "Ростов" должно быть стыдно за свои заявления.

- Стадион спроектирован таким образом, что он готов принимать не только футбольные матчи, но и концерты, - уточнил директор "Ростов-Арены" Денис Смирнов. - Сейчас много говорят о программе наследия ЧМ-2018. Вот она. Мы все с вами являемся ее участниками. Василий правильно сказал, мы делаем все возможное, чтобы стадион был задействован постоянно. Поэтому и концерты будут, и футбол будет.

Серая плитка под ногами фанатов зрителей, стоящих на поле.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Концерт рэпера прошел при аншлаге в 35 тысяч зрителей. Выступление длилось 2,5 часа. Для шоу из Москвы привезли более 150 тонн оборудования (в том числе 60-метровые экраны) и три сотни специалистов. Во время шоу один из ростовчан вышел на сцену и сделал предложение своей девушке. Баста вынес невесте букет цветов и попросил музыкантов сыграть для молодых свадебный марш. На концерте работала серьезная съемочная группа, кадры войду в документальный фильм о Василии Вакуленко.

- Для меня это особенный концерт, потому что он стал первым моим большим концертом в родном городе. Спасибо моей команде и всем техническим специалистам за огромную, непростую и слаженную работу, - написал Баста в Instagram после выступления. - Этот концерт - мечта маленького мальчика. Спасибо вам всем, что вы ее исполнили.

Также артист поблагодарил губернатора области, администрацию города и управляющую компанию стадиона за то, что помогли оперативно разрешить спорную ситуацию, и шоу состоялось.

bastaakanoggano Спасибо, Ростов! Спасибо, Родные, за то, что ждали, пришли и поддержали! #КонцертБасты #БаставРостове

РАНЕЕ

Баста: "Я готов отменить концерт на "Ростов-Арене", если этого захочет город"

Баста написал, что ему обидно биться за каждый концерт в родном городе.

- Каждый год мы испытываем проблемы с организацией. И сегодня нас заставляют признать, что новая, технологичная, современная площадка не готова ни к каким мероприятиям, кроме футбольных матчей. Неужели это так и есть? - недоумевает Василий. - Я люблю свой город. Я готов отменить концерт на "Ростов-Арене" и выступить бесплатно для всех ростовчан в моем родном районе, если этого захочет город. (подробнее)