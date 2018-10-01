2018-10-01T14:05:03+03:00
Спорт

Минспорта Ростовской области: Газон стадиона не получил повреждений во время концерта Басты

Фото из соцсетей говорят об обратном
Илья БОГОМОЛОВ
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Фрагмент газона "Ростов-Арены" после концерта Баста. Фото из группы ВК "Ростов Главный".Фрагмент газона "Ростов-Арены" после концерта Баста. Фото из группы ВК "Ростов Главный".
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Донские чиновники сказали свое слово в конфликте Басты и футбольного клуба "Ростов" по поводу газона на "Ростов-Арене". Напомнимм, чтобы не испортить травяное покрытие, организаторы концерта положили на поле стадиона специальную плитку, чтобы поклонники рэпера не затоптали его. Но затем в соцсетях появились фотографии, на которых видно, что после газон все-таки пострадал.

Как сообщает министерство спорта Ростовской области, траву после концерта лично осмотрел замминистра по Петр Серов.

- Газон "Ростов-Арены" не получил повреждений во время концерта Басты. К настоящему времени покрытие со стадиона уже снято. Поле находится в хорошем состоянии, в штатном режиме проводится ряд агрономических мероприятий по выведению травяного покрытия из спячки. Через несколько дней стадион будет полностью готов к домашнему матчу "Ростова" с "Оренбургом", который состоится 6 октября, - отметил чиновник.

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