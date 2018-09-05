2018-09-05T18:58:33+03:00
Спорт

Управляющие "Ростов-Арены" заявили, что после концерта Басты проблем с полем не будет

После массового мероприятия газон восстановят в кратчайшие сроки
Илья БОГОМОЛОВ
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"Ростов-Арена", вид сверху. Фото: ФГУП "Спорт-Ин"."Ростов-Арена", вид сверху. Фото: ФГУП "Спорт-Ин".
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Федеральная структура "Спорт-Ин", которая управляет стадионом "Ростов-Арена" прокомментировала ситуацию вокруг выступления рэпера Басты на спортивном объекте 29 сентября. Напомним, ФК "Ростов" заявил, что после концерта артиста поле домашней арены "желто-синих" прийдет в негодность, и команде придется вернуться обратно на "Олимп-2".

- Со всей ответственностью заявляем, что опыт организации массовых развлекательных мероприятий на современных стадионах доказывает, что они никоим образом не препятствуют проведению футбольных матчей. Об отсутствии каких-либо рисков такого рода специалисты стадиона "Открытие Арена" и ФГУП "Спорт-Ин" говорили на вчерашнем совещании с участием представителей ФК "Ростов", - сообщает пресс-служба компании. - При проведении концерта будет использовано съемное универсальное защитное покрытие для натурального травяного газона, имеющееся в распоряжении. Скорость его демонтажа – 3-4 часа. А применение современных технологий укладки и ухода за травяным покрытием позволяют восстановить его свойства в кратчайшие сроки и без особых затрат.

Специалисты добавили, что на московском стадионе "Открытие Арена" за последнее время было проведено семь концертов, после которых в течение суток поле было готово к матчам.

В компании отметили, что футбольный матч на "Ростов-Арене" состоится только через восемь дней после запланированного концерта Басты, и этого времени более чем достаточно для приведения стадиона в функциональное состояние.

Напомним, сам Баста высказался о ситуации в том же ключе.

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