2018-09-05T13:58:09+03:00
Звезды

Баста: Я готов отменить концерт на "Ростов-Арене", если этого захочет город

Рэпер ответил на заявление о том, что его концерт помешает ФК "Ростов"
Илья БОГОМОЛОВ
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Баста готов отказаться от выступления на "Ростов-Арене". Фото: Instagram, @bastaakanoggano.Баста готов отказаться от выступления на "Ростов-Арене". Фото: Instagram, @bastaakanoggano.
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Рэпер Баста ответил на заявление футбольного клуба "Ростов" о том, что после концерта исполнителя (29 сентября) стадион "Ростов-Арена" невозможно будет использовать по назначению.

- У этого безумия никогда не будет конца, - написал Василий Вакуленко в Instagram. - Определенно, есть заинтересованные лица, имеющие отношение к ФК "Ростов" и, вероятно, испытывающие лично ко мне конкретную неприязнь. Инициаторы дискуссии пытаются сформировать общественное мнение не в мою пользу. Со своей стороны хочу подчеркнуть, что мы готовились к концерту основательно, с полной ответственностью. Мы провели все необходимые встречи со специалистами, в результате которых получили объективную картину и заключение – концерт на площадке "Ростов-Арена" можно провести без ущерба для стадиона и поля, на котором играют футболисты.

Баста подчеркнул, что заинтересованные в отмене его концерта люди явно лукавят.

- Во-первых, стадион предназначен для проведения массовых мероприятий с использованием поля. Существует официальная проектная документация, в которой детально приведены правила эксплуатации поля. Во-вторых, существует огромное количество примеров проведения концертов на аналогичных полях. Стадион "Открытие-Арена" регулярно проводит масштабные концерты, среди которых выступления Rammstein, Ланы Дель Рей, групп "Ленинград", Guns N’Roses, Depeche Mode. На стадионе "Лужники" в августе прошел концерт группы Imagine Dragons. Все сцены на этих концертах были установлены непосредственно на поле, все зрители также находились на поле. Для защиты стадиона в таких случаях используется специальное сертифицированное покрытие. К сожалению, определенные силы клуба "Ростов", видимо, специально игнорируют опыт российских и международных стадионов.

В завершении популярный рэпер выразил желание узнать конкретные имена футболистов и сотрудников клуба, которые заявляют, что его выступление может нанести ущерб или помешать деятельности "Ростова".

- Неужели на Басту, в случае его выступления на стадионе, может лечь ответственность за нестабильную игру "Ростова"? А если Баста откажется от выступления на "Ростов-Арене", выйдет ли "Ростов" в финал Лиги чемпионов? Давайте играть в футбол, а не придумывать причины и оправдания собственных неудач, - иронизирует артист. - Давайте зададим друг другу высокую планку и будем ждать результатов и побед!

Баста также написал, что ему обидно биться за каждый концерт в родном городе.

- Каждый год мы испытываем проблемы с организацией. И сегодня нас заставляют признать, что новая, технологичная, современная площадка не готова ни к каким мероприятиям, кроме футбольных матчей. Неужели это так и есть? - недоумевает Василий. - Я люблю свой город. Я готов отменить концерт на "Ростов-Арене" и выступить бесплатно для всех ростовчан в моем родном районе, если этого захочет город.

Напомним, ранее ФК "Ростов" опубликовал обращение к болельщикам о том, что домашний матч против "Уфы" (22 сентября) может стать последним для "желто-синих" на их новом стадионе.

- В рамках данного концерта (Басты - прим. авт.) сцена и танцпол будут установлены непосредственно на футбольном поле, - сетуют сотрудники клуба. - Мы уверены, что после подобных действий газон "Ростов-Арены" серьезно пострадает. В случае тотального повреждения газона новой арены все последующие домашние матчи ФК "Ростов" будет проводить на стадионе "Олимп-2".

РАНЕЕ

Концерт Басты на стадионе «Ростов Арена» переносится на 29 сентября

Выяснилось, что одновременно идут продажи билетов на матч ФК «Ростов» и «Уфа» и выступление Басты, причем оба мероприятия должны пройти в один день с разницей в час на новом стадионе донской столицы. (подробности)

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