"Фанаты Басты газон испоганят!": ФК "Ростов" боится лишиться нового стадиона из-за концерта рэпера

СЕГОДНЯ 10:15 2018-09-05T10:55:12+03:00

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Футбольный клуб "Ростов" опубликовал тревожное сообщение для своих болельщиков. Организация опасается, что домашний матч против "Уфы" (22 сентября) может стать последним для "желто-синих" на их новом стадионе.

- Вопреки всем опасениям и возражениям нашего руководства, компания, осуществляющая управление "Ростов-Ареной", приняла решение провести на новом стадионе концертное мероприятие 29 сентября. В рамках данного концерта сцена и танцпол будут установлены непосредственно на футбольном поле, - сообщает клуб. - Мы уверены, что после подобных действий газон "Ростов-Арены" серьезно пострадает. К сожалению, это уже не оценочное суждение менеджмента, а факт, подтвержденный историей.

В пример приводятся "Ахмат-Арена", "Петровский", "Эсприт-Арена" и "Уэмбли", газоны которых были полностью уничтожены в ходе концертов. И еще один факт: FIFA вообще запретила проведение любых подобных мероприятий на новых стадионах за два месяца до ЧМ-2018. Мы приносим извинения болельщикам за сложившуюся ситуацию. Руководство клуба сделает все возможное, чтобы команда продолжила использовать "Ростов-Арену" в качестве домашнего стадиона.

- В случае тотального повреждения газона новой арены все последующие домашние матчи ФК "Ростов" будет проводить на стадионе "Олимп-2". Этот стадион уступает в три раза по вместимости "Ростов-Арене" - это значит, что не все болельщики смогут попасть на матчи, - говорится в сообщении.

Клуб отмечает, что при таком развитии событий билетная программа будет снова переработана, под возможности стадиона "Олимп-2". И этот процесс уже запущен.

Напомним, о выступлении Басты, как о первом крупном концерте на "Ростов-Арене", стало известно еще весной. Ажиотаж на приезд артиста в родной город был дикий. Дату назначили 23 сентября, а позже выяснилось, что в этот же день должен состояться домашний матч "Ростова" с "Уфой". После догих споров рэп-концерт перенесли на 29 число. А потом и футбольную встречу - на 22-ое. Но это, как оказалось, не конец злоключений донского клуба.

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