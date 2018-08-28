Концерт Басты на стадионе «Ростов Арена» переносится на 29 сентября

СЕГОДНЯ 09:29 2018-08-28T09:33:52+03:00

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Разрешилась интрига последней недели. Концерт Басты, который планировался на 23 сентября переносится на 29 число. Это подтвердили в пресс-службе стадиона "Ростов Арена", где запланировано выступление. Жители донской столицы, которые приобрели билеты, могут не нервничать, они в любом случае должны попасть на концерт Василия Вакуленко.

Напомним, неделю назад выяснилось, что одновременно идут продажи билетов на матч ФК «Ростов» и «Уфа» и выступление Басты, причем оба мероприятия должны пройти в один день с разницей в час на новом стадионе донской столицы.

Напомним, стадион построен специально к ЧМ-2018. Согласно официальному сайту, его строительство обошлось почти в 20 млд рублей. Многие называют «Ростов Арену» «обычной, современной коробкой», мол, ничего примечательного. Здесь нет крутого медиатабло (как у «Краснодара»), нет утепленных мест для болельщиков. Единственные «фишки», от которых перехватывает дыхание – расположение - левый берег - и яркий фасад. Баста должен был стать первым артистом, кто даст концерт на абсолютно новой площадке, что логично, учитывая популярность Василия в родном городе.