2018-07-27T10:23:50+03:00
Общество

Первый концерт на "Ростов-Арене": в кассах смели билеты на выступление Басты

На сольный концерт рэпера продано 93 процента билетов
Оксана АРТЕМОВА
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Стадион полностью переоборудуют под концертную площадкуСтадион полностью переоборудуют под концертную площадку
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До первого концерта на новёхонькой "Ростов-Арене" осталось чуть меньше двух месяцев, а билетов уж не достать. Любимец всех ростовчан рэпер Баста (в миру Василий Вакуленко) даст сольный концерт 23 сентября, но горожане уже смели почти все билеты из касс. По данным сервисов по продаже, сейчас в загажнике осталось всего 1400 из 22,5 тысяч билетов! Именно столько посадочных мест решено было задействовать на грандиозном шоу.

К слову, билеты стоили от 1300 до 3500 рублей. К концерту стадион переоборудуют. На поле обустроят огромные танцпол и фан-зону. Дешевле всего обошлись поклонникам билеты на танцпол, а дороже всего - в секторы нижнего яруса напротив сцены.

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