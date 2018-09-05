РФПЛ будет следить за состоянием газона "Ростов-Арены" после концерта Басты

СЕГОДНЯ 19:10 2018-09-05T19:14:05+03:00

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Российская футбольная Премьер-Лига прокомментировала ситуацию вокруг стадиона "Ростов-Арена", после того как ФК "Ростов" заявил, что играть на поврежденном газоне будет невозможно. Такого исхода ситуации "желто-синие" ожидают после концерта рэпера Басты, назначенного на 29 сентября, - толпы поклонников и сцена, якобы, испортят игровое поле.

- Практика проведения концертов на стадионах показывает, что поле после этих мероприятий долго восстанавливается и может не соответствовать стандартам несколько недель. В связи с этим развлекательные мероприятия на спортивных аренах проводятся в периоды длительных перерывов между матчами, а их проведение в разгар футбольного сезона крайне рискованно. Возможный перенос матчей на резервный стадион нанесет ощутимый урон репутации и экономической стабильности клуба и всей Премьер-Лиге, - передает пресс-служба РФПЛ.

Спортивные чиновники отметили, что выступления ФК "Ростов" на новом домашнем стадионе является одним из лучших примеров качественной реализации программы наследия чемпионата мира по футболу. Посещаемость домашних матчей команды неуклонно растет, сейчас она составляет в среднем более 30 тысяч человек. Премьер-Лига пообещала внимательно следить за развитием данной ситуации и состоянием газона "Ростов-Арена". Сам же рэпер Баста считает, что проблема скорее состоит в том, что его в руководстве "Ростова" кто-то не любит.