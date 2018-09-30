2018-09-30T04:22:21+03:00
Общество

Баста в Ростове-на-Дону: Отремонтируйте мой родной район!

Популярный рэпер попросил навести порядок во дворах его детства
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Ростовчанин Баста попросил привести его район в порядок.Ростовчанин Баста попросил привести его район в порядок.Фото: Илья БОГОМОЛОВ
Изменить размер текста:

За день до концерта на "Ростов-Арене" рэпер Баста провел съемки документального фильма в своей квартире в Ростове-на-Дону. Как только артист вышел на улицу, вокруг него тут же собралась толпа поклонников, желающих получить автограф и совместное фото. Позже, на пресс-конференции, звезда дал оценку состояния своего родного района и призвал власти города как-то исправить ситуацию.

- Я жду, когда город доберется до моего района и приведет его в порядок. Район просит, - сказал Василий Вакуленко. - Центр города - супер. Многое сделано, дороги прекрасные.

Баста отметил, что он до сих пор прописан в Ростове на улице Мечникова.

- Приходите все в гости на мой район. Принесите с собой немного асфальта и можете ногами его утаптывать, - иронизировал артист. - Сама улица Мечникова, где стоит ломбард, приведена в идеальное состояние. Чуть дальше спускаешься к училищу искусств, где я учился, становится понятно, что на все рук не хватает. Еще дальше идешь, на Текучева, где моя бабушка живет, там тоже немного "похрамывает", зато светофоры есть.

Артист в качестве шутки рассказывает своих коллегам из Москвы и Петербурга, что в Ростове нет метро. Собеседники верят не сразу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону заработала горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
Отключение света в Ростове-на-Дону на неделю 1-7 октября 2018 года: где и когда
Авария на Темерницкой мосту в Ростове-на-Дону: погиб 80-летний пенсионер, ехавший по встречке
Звезда Playboy Мария Лиман пригрозила подписчикам перестать раздеваться
«Ну нельзя быть такой роскошной»: «Мисс Россия» Татьяна Котова сразила поклонников глубоким декольте
В Ростове-на-Дону движение в переулке Батумский будет односторонним
Жительница Ростова-на-Дону просит перенести остановку в центре города
В Ростове-на-Дону полицейские сутки искали школьницу, ночевавшую у подруги
Погода на выходные в Ростов-на-Дону 29-30 сентября 2018: обещают до плюс 21 градуса и без дождей
В Ростове-на-Дону эксперты забраковали йогурты, купленные в гипермаркетах
В Ростове-на-Дону пройдет велоквест #ОстановиВИЧРостов
В Ростовском филиале МГТУ ГА проходит Международная научно-практическая конференция АВИАТРАНС-2018
Зверево остался без воды из-за аварии на водоводе
Свадебный "Мерседес" раскурочило во время аварии в Ростове-на-Дону
В Ростовской области мужчина на машине вывез 14-летнюю школьницу на пустырь, где изнасиловал
В Ростове-на-Дону гастрофестивалем отметят пятилетие знака «Сделано на Дону»
В Аксайском районе будут судить мужчину, который в отделе полиции ударил участкового
В Ростовской области задержали налетчика, который избил и ограбил прохожую
Перетащил на тачке: в Ростове-на-Дону мужчина похитил из строящегося дома инструменты и оборудование на 2 млн рублей
В Ростове-на-Дону в районе рынка "Уют" грузовик насмерть сбил пенсионерку
В Шахтах подпольный клуб работал под вывеской «Домашняя кухня»
В Ростове-на-Дону презентовали виртуальный музей Александра Солженицына
Из Ростова-на-Дону открываются новые авиарейсы в Бишкек и Ереван
В центре Ростова-на-Дону сгорели гараж и крыша частного дома
В Ростове-на-Дону стартовала акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!»
В Азовском районе во время пожара погиб пенсионер