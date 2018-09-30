Баста в Ростове-на-Дону: Отремонтируйте мой родной район!

СЕГОДНЯ 04:17 2018-09-30T04:22:21+03:00

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За день до концерта на "Ростов-Арене" рэпер Баста провел съемки документального фильма в своей квартире в Ростове-на-Дону. Как только артист вышел на улицу, вокруг него тут же собралась толпа поклонников, желающих получить автограф и совместное фото. Позже, на пресс-конференции, звезда дал оценку состояния своего родного района и призвал власти города как-то исправить ситуацию.

- Я жду, когда город доберется до моего района и приведет его в порядок. Район просит, - сказал Василий Вакуленко. - Центр города - супер. Многое сделано, дороги прекрасные.

Баста отметил, что он до сих пор прописан в Ростове на улице Мечникова.

- Приходите все в гости на мой район. Принесите с собой немного асфальта и можете ногами его утаптывать, - иронизировал артист. - Сама улица Мечникова, где стоит ломбард, приведена в идеальное состояние. Чуть дальше спускаешься к училищу искусств, где я учился, становится понятно, что на все рук не хватает. Еще дальше идешь, на Текучева, где моя бабушка живет, там тоже немного "похрамывает", зато светофоры есть.

Артист в качестве шутки рассказывает своих коллегам из Москвы и Петербурга, что в Ростове нет метро. Собеседники верят не сразу.