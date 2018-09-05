2018-09-05T21:19:36+03:00
Звезды

Баста: "Концерт на "Ростов-Арене" состоится, я безумно счастлив"

Недовольство ФК "Ростов" не повлияло на проведение концерта рэпера
Илья БОГОМОЛОВ
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Баста. Фрагмент концертной афиши.Баста. Фрагмент концертной афиши.
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Вечером 5 сентября рэпер Баста провел прямой эфир в Instagram, в котором подвел итог скандальной ситуации с футбольным клубом Ростов и полем стадиона "Ростов-Арена". Артист успокоил своих поклонников: отменять или переносить концерт, назначенный на 29 сентября, не пришлось.

- Все страсти улеглись, все хорошо, и концерт обязательно состоится. Ждем всех наших людей 29 числа на новом стадионе на левом берегу Дона. Новая бешеная площадка, я с нетерпением уже сам жду этого момента, - сказал Василий Вакуленко. - Я безумно счастлив, что мне удасться выступить в моем городе, и все проблемы оказались в прошлом. Хочется сказать спасибо администрациям города и области за то, что влючились в процесс, и все разрулилось. Так что концерт будет. У меня столько друзей со всего мира прилетит... Сами понимаете, что такое для мальчишки из Ростова выступить в своем родном городе. Спасибо за поддержку.

Напомним, ФК "Ростов" выступил с заявлением, что концерт на поле "Ростов-Арены" может испортить футбольный газон, в связи с чем команде придется перенести все игры обратно на стадион "Олимп-2". Баста в ответ заверил, что современные технологии проведения массовых мероприятий не допустят подобного, а потом предложил отменить концерт и выступить в Ростове бесплатно.

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