Что произошло после матча "Ростов" - "Рубин": игра была напряженной и закончилась в пользу гостей

Что произошло после матча "Ростов" - "Рубин". Фото: ФК "Ростов"

В субботу, 10 апреля, в донской столице на стадионе «Ростов - Арена» встретились ФК «Ростов» и ФК «Рубин». Рассказываем, что произошло после матча "Ростов" - "Спартак".

Обе команды провели активно стартовый отрезок встречи и показали атакующий футбол.

- На 30-й минуте мяч после удара Соу со стандарта прошёл рядом с воротами, попади мяч в створ, пришлось бы продолжать с центра поля. Затем на 40-й минуте Алмквист после обыгрыша соперника ворвался в штрафную и оказался на ударной позиции, однако точности не хватило, и мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги, - сообщили в пресс-службе ФК "Ростов".

К концу первого тайма счет игры еще не был открыт.

Команды бодро начали и второй тайм. Именно на него пришлось больше всего замен и желтых карточек. Игра долгое время велась на половине поля гостей. На 55-й минуте Хашимото почти отправил мяч в ворота соперника, но Дюпин смог-таки отразить удар. А на 73-й минуте мяч уже залетел в "девятку" ворот Сергея Песьякова - у него не было ни единого шанса взять этот мяч. Игра окончилась с минимальным счетом в пользу гостей.

МНЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Валерий Карпин заявил, что в этом матче подкачала только реализация, ведь было много моментов. Но наставник "желто-синих" также отметил, что многие игроки попросту не смогли войти в игру, не говоря уже о том, чтобы усилить своим присутствием команду.

- Мы били с 13 метров и не могли попасть, а у «Рубина» залетело. Вот и вся разница, - высказался Карпин.

Высказал свое мне о прошедшей игре и тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

- Матч проходил волнами. То мы, то «Ростов» владели инициативой. В первой половине первого тайма у нас было несколько хороших моментов, потом был потрясающий момент у Алмквиста. Во втором тайме игра уже была ровная, каждая команда ждала своего шанса в атаке. Все решил один эпизод, блестяще исполненный Йевтичем, - сказал тренер игроков Казани.

БОЛЕЛЬЩИКИ ОПЕЧАЛЕНЫ

Болельщики верили в успех своей команды до последнего, но когда "желто-синие" так и не смогли вырвать победу, фанаты покидали стадион с опечаленными лица и активно делились своим мнением об игре в соцсети.

"Мне жаль болельщиков, которые приходят смотреть матчи на домашней арене и покидают стадион с таким разочарованием", "Обидно очень,при хорошей игре во втором тайме ,судьба злодейка повернулась к нам не лицом", "На этом для нас данный сезон заканчивается", "Пожалуй после именно этого матча,когда были настолько беззубы в атаке,захотелось,чтобы Карпин подал в отставку", - высказались болельщики команды.

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В матче "Ростов" - "Рубин" счет открыл игрок гостей Дарко Йевтич.

У Сергея Песьякова не было шансов отразить этот мяч.

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