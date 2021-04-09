«Кому нужны старики?»: 64-летний бодибилдер рассказал, почему не поедет на Чемпионат Европы

Владимир Муран в прекрасной форме. Фото: предоставлено героем публикации

Житель донской столицы, 64-летний Владимир Муран, настоящий пример того, что при желании человек способен на многое. До 39 лет ростовчанин работал системным администратором и ничего тяжелее мышки в руке не держал. А потом он решил, что настала пора меняться.

- Просто однажды я с трудом проснулся утром, встал перед зеркалом и увидел немощное лицо, обрюзгшее тело. Тогда и спросил у себя: «Сколько я так еще проживу? Лет пять?» И решил: за это время смогу сделать себя более менее нормальным человеком. Мне было 39 лет, - рассказал мужчина «КП-Ростов-на-Дону».

Владимир пришел в спорт после работы системным администратором. Фото: предоставлено героем публикации

С тех пор Владимир начал активно заниматься спортом и добился больших высот в бодибилдинге. Сейчас, в 64 года, у мужчины рельефное тело, которому мог бы позавидовать и 20-летний парень. А еще в 2017 году он стал чемпионом Европы!

- В этом году я также планировал принять участие в европейском состязании, - говорит он.

Мужчина активно готовился к соревнованиям. Оно и понятно! У Владимира была отличная мотивация.

- Если бы я победил на Чемпионате Европы, то смог бы принять участие в соревновании «Арнольд классик», - поясняет собеседник издания. – И победа в нем была бы огромной удачей. Ведь приз победителю вручил бы сам Арнольд Шварценнегер. А это – мой кумир. Я всегда мечтал увидеть его вживую.

Но, похоже, мечте Мурана не суждено сбыться. Дело в том, что для того, чтобы выступить на европейском Чемпионате от России, необходимо входить в Федерацию бодибилдинга. Поэтому ростовский спортсмен, имеющий в своей копилке немало наград мирового уровня, отправил запрос туда с тем, чтобы его приняли, в ростовскую федерацию. Но ему так никто и не ответил.

- Кому нужны старики? Конечно, сейчас много молодых и перспективных атлетов, но я ведь многого-то и не просил, - пожимает плечами бодибилдер. Бороться с бюрократическими проволочками оказалось сложнее, чем тягать штангу.

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