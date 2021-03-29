«Мечтаю встретиться с кумиром»: 64-летний ростовчанин собирается на Чемпионат Европы по бодибилдингу, чтобы вживую увидеть Шварценеггера

Владимир Муран старается следить за питанием. Фото: официальный аккаунт Владимира Мурана в "Инстаграме"

Владимир Муран работает в одном из престижных фитнес-клубов Ростова тренером, и сам активно занимается силовым спортом. Казалось бы, обычная история, если не знать, сколько мужчине лет. Глядя на него, кажется, что не больше сорока – статный, красивый рельеф и густая копна волос. Вот только паспорт выдает реальный возраст – 64 года.

Муран – отличный пример того, что быть здоровым и красивым можно в любом возрасте. Главное – желание.

Спортсмен надеется взять призовое место в Европе

ПОБЕДЫ И ЦЕЛИ

В 2017 году ростовчанин стал Чемпионом Европы по бодибилдингу. На 2021 год у тренера планы такие же. Он хочет победить в Европе, а затем принять участие в соревновании «Арнольд классик».

- Победитель этого турнира получит приз от самого Арнольда Шварцнеггера. Это – мой кумир, - рассказал корреспонденту «КП-Ростов» Владимир Муран.

Но для того, чтобы попасть в Европу, ростовчанину вначале надо успешно выступить на Кубке Дона, а затем – на Чемпионате России который, пройдет на Кубани. Впрочем, в том, что на родине он покажет себя достойно, спортсмен не сомневается.

Уже сейчас мужчина начал активную подготовку к состязаниям. Если раньше Владимир тренировался три раза в неделю, то сегодня – четыре – пять раз в неделю. Тренировки у него проходят два раза в день. Днем – силовые, на наращивание мышечной массы. А вечером – аэробные, для сжигания подкожного жира.

- И, конечно, кроме физической активности важен правильный режим питания. В своем меню оставил только рис, овощи, мясо, рыбу. Фрукты ем в первой половине дня. От хлеба не отказался. Но употребляю его совсем немного утром и в обед. Ужин у меня часов в девять вечера. Это, как правило, рыба, огурцы, помидоры, - рассказывает Муран.

Мужчина категорически против стероидов. Фото: официальный аккаунт Владимира Мурана в "Инстаграме"

"ЖИТЬ ПРАВИЛЬНО"

По его словам, он никогда в жизни не пил стероиды. Более того, мужчина не пьет столь популярные у спортсменов протеиновые коктейли. Из всех добавок – только витамин С и витамин Д.

- Стероиды – дело опасное. На них подсаживаются. Стоит только бросить их принимать, как мышцы сразу же сдуваются. Также от них у мужчин начинают выпадать волосы. И могут развиться серьезные болезни, - делится Владимир Муран.

Именно правильное питание и постоянные тренировки привели к тому, что с 2012 года мужчина держится, что называется, в одной поре: «не заплывает» жиром, при этом мышцы всегда рельефные.

- Многие друзья частенько задают мне вопрос: «Ты в свои годы жизнь вспять повернул?». Я же им отвечаю, что просто стараюсь жить правильно. Вот и весь секрет , - сказал спортсмен.

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Владимир Муран круто изменил свою жизнь, поменяв офисное кресло на штангу в спортзале. До 39 лет Муран работал системным администратором и даже не помышлял о красивом теле, а потом решил круто изменить собственную жизнь. (подробности)