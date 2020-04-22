«Коронавирус зубы обломает!»: Ростовского Шварценеггера чуть не оштрафовали за тренировку на уличном турнике

Ростовский Шварцнеггер - так называют бодибилдера 63-летнего Владимира Мурана его поклонники, чуть не попал на карандаш правоохранительных органов, когда вышел во двор своей многоэтажки в одном из спальных микрорайонов Ростова-на-Дону, чтобы позаниматься на турнике. В донском регионе с конца марта из-за пандемии коронавируса объявлен режим самоизоляции, согласно которому из дома можно выходить только на прогулку с собакой в ста метрах от дома, в ближайшую аптеку, магазин, в больницу и некоторым ростовчанам на работу. Штрафы для нарушителей - от 15 тысяч рублей и выше.

vova.muran - На фото мне 62 года, а Арнольду - 28 лет! - гордо подписал фото ростовчанин.

«ЛУЧШЕ БЫ ТЫ ПИЛ?!»

- Я честно, какое-то время до этого просидел дома! - рассказал спортсмен. - Много писал, проводил консультации онлайн, занимался сам. Но потом не выдержал и вышел на улицу.

И тут его ждал сюрприз - мимо проезжавший патруль заметил мужчину, занимающегося на турниках.

- Они подошли и напомнили мне про режим самоизоляции, даже грозились составить протокол, - признается Владимир. - Мы подискутировали на тему - и про Постановление, и про Конституцию. Все все поняли, но доводить ситуацию до пика никто не стал. За мной не гнались и руки не выкручивали. Я просто решил вернуться домой, а они не составили протокол. А то, кто знает - наверное, это была бы самая дорогая тренировка в моей жизни.

vova.muran В 39 лет Валдимир решил круто изменить собственную жизнь.

В итоге мнения подписчиков Владимира, который поведал им эту историю, разделились.

- Наверное, лучше бы ты пил. У нас все пивнушки и забегаловки открыты! - написал один из Интернет-подписчиков бодибилдера.

- С твоим иммунитетом можно не переживать. Коронавирус об тебя зубы обломает, - поддержал Владимира другой.

Но спортсмен в свою очередь решил больше не рисковать. Теперь он занимается и проводит онлайн-тренировки, не выходя из подъезда. А некоторые - те, что требуют размаха, прямо на лестничной клетке.

vova.muran Тренировка ног дома!

«БЕГ НА МЕСТЕ ОБЩЕПРИМИРЯЮЩИЙ»

- Раньше люди хотя бы из дома на работу и обратно двигались, а теперь и вовсе сидят в своих квартирах, - говорит Владимир. - И это чревато не только для физического, но и психического состояния человека. Именно поэтому надо давать себе определенную нагрузку, даже если условия для занятий спортом стесненные.

А после дал пару советов читателям «Комсомолки».

- Никто не отменял бег на месте, - говорит собеседник. - Помните ту самую песню Высоцкого? Нужны и приседания. Упражнений на пресс много, но из основных это скручивания и подъем ног на полу. Для мышц спины подойдет старая добрая «Ласточка». А для плечевого пояса - подъем гантелей вверх через стороны, вперед, разгибания над головой и упражнение «Лыжи» - подъем гантелей в наклоне. У кого их нет, всегда найдутся бутылки с водой, их можно взять, например, по литру в каждую руку.

vova.muran Есть чем гордиться.

По словам бодибилдера, если выполнять этот комплекс упражнений минимум два раза в неделю, то удастся поддержать свою физическую форму и не заработать гиподинамию, то есть атрофию мышц.

- Что касается количества раз, то принцип такой - чем больше, тем лучше, - советует двукратный Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу. - На первых парах подойдет по 10-15 раз на упражнение, потом перерыв и еще два подхода. Кстати, можете сами проверить уровень своего физического состояния простым упражнением - присесть 100 раз за десять минут. Если вы сделали его за указанное время, значит еще живы, если за семь минут - это не плохой результат, за пять минут - очень хороший, а за три-четыре минуты - просто отличный. Так что тренируйтесь, берегите себя и будьте здоровы!

vova.muran К таким результатам Владимир Муран шел 25 лет.

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