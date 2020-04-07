Коронавирус в Ростове-на-Дону: четырех жителей Ростова оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина
Коронавирус в Ростове-на-Дону: Ворошиловский районный городской суд признал четырех горожан виновными в нарушении режима самоизоляции. Об этом сообщается в постановлении суда.
В ходе рассмотрения нарушений было установлено, что ростовчане свободно перемещались по городу во время режима самоизоляции, установленные по распоряжению губернатора Ростовской области для нераспространения новой коронавирусной инфекции.
Четверых человек признаны виновными в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Теперь за это нарушение им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.
Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", в донской столице сотрудники полиции составили 178 административных протоколов за «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Три человека заплатят штраф в размере 15 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU