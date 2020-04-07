2020-04-07T11:32:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону: четырех жителей Ростова оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина

Выясняем, сколько еще человек оштрафовали а нарушение карантина из-за коронавируса в Ростове-на-Дону
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус в Ростове-на-Дону: четырех жителей Ростова оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантинаКоронавирус в Ростове-на-Дону: четырех жителей Ростова оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Ростове-на-Дону: Ворошиловский районный городской суд признал четырех горожан виновными в нарушении режима самоизоляции. Об этом сообщается в постановлении суда.

В ходе рассмотрения нарушений было установлено, что ростовчане свободно перемещались по городу во время режима самоизоляции, установленные по распоряжению губернатора Ростовской области для нераспространения новой коронавирусной инфекции.

Четверых человек признаны виновными в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Теперь за это нарушение им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", в донской столице сотрудники полиции составили 178 административных протоколов за «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Три человека заплатят штраф в размере 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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