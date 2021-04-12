Преподаватель из Ростова делает вирусные тиктоки и залетает в топ

Преподаватель из Ростова делает вирусные тиктоки. Фото: Личный архив героя публикации

Преподаватель туризма из колледжа из ростовского колледжа делает вирусные тиктоки и залетает в топ. В интервью с корреспондентом "КП-Ростов-на-Дону" Маргарита Чернышова рассказала о своем творчестве в Интернете, Вале Карнавал и о выстраивании лояльности.

ТикТоки ростовчанки получают миллионыпросмотров. Фото: Личный архив героя публикации

ОГРОМНЫЕ ДВОЙКИ В ЗАЧЕТКЕ, БОКАЛЬЧИК ВИНА И УВОЛЬНЕНИЕ

- Маргарита, у вас есть много тиктоков с зачеткой. На одном из них было видно, что вы ставите огромную двойку на всю страницу. Скажите, это была зачетка реального студента?

- Мы специально заказали зачетку из Москвы! В учебном заведении не так просто ее получить. Даже, если бы я пришла и попросила, сказав, что для дела. У зачеток есть учет, и они печатаются на фирменных бланках. Их заказывают в типографиях определенное количество. Посмотрели здесь по книжным магазинах, не было. И я заказала одну за 50 рублей в Москве. Правда, за доставку заплатила еще 200, но для дела не жалко. Тем более, что мы столько видео с этой зачеткой сняли!

- Еще вы при студентах пили вино на видео, оправдывая себя тем, что живем, мол, один раз и не знаем, что завтра с нами будет. Правда его пили?

- Это был вишневый сок (смеется). Это тоже один из реквизитов, как и зачетка.

- А что с директором. Ему посвятили целых два видео. В одном из них он вас даже уволил из-за того, что вы там вытворяли. Как на самом деле? Знает ли директор о вашем ТикТоке?

- Наверное, нет. Но многие мои коллеги знают и участвуют, даже заместители директора. Может, и директор знает: кто-то показал. Единственный момент, есть не мои студенты (я же не у всего колледжа веду), когда между собой общаются (это мне коллеги передают) говорят иногда обо мне: мол, у нас преподаватель из ТикТока есть.

Кстати, у нас в колледже училась модный сейчас тиктокер Валя Карнавал - у нее в ТикТоке 13,9 миллиона подписчиков. После 9 класса она пришла на гостиничный сервис. Но проучилась или полгода, или год, а потом забрала документы. Есть преподаватели, которые ее помнят. Но я лично с ней не знакома.

Маргарита Чернышова рассказала о своем творчестве. Фото: Личный архив героя публикации

УПАЛА С КАМНЯ И ПОЛУЧИЛА ЗА ЭТО "ЛЯМ"

- Раз мы уже начали говорить про ваши самые топовые видео, есть у вас парочка “счастливых”. Я имею ввиду те, которые сразу выстрелили и собрали миллионные просмотры?

- Конечно, вот возила студентов в Адыгею. Был тур не экскурсионного плана, а с элементами спортивного ориентирования на маршруте. С нами был инструктор-проводник, который водит по экологическим территориям с определенным уровнем сложности.

И вот на третий день по плану - посещение Хаджохской теснины, но не с нормального входа, куда ходят обычные люди, а с другого обхода, который предполагает элементы экстремального характера. В тот день шел дождь. Мы спустились вниз. А у нас группа 50 человек. Я - организатор, лицо группы: когда мы куда-то едем, они всегда смотрят на меня, то есть буду ли я это делать - буду ли купаться в термальных источниках, буду ли прыгать в снег. Если не сделаю, то они как бы тоже. Поэтому надо показывать положительный пример.

- Что показали?

В общем, в долине водопад красивый, возле которого нужно сфотографироваться обязательно. Но перед ним есть ручей и камень, который загораживает путь. Я, как обычно, впереди планеты всей. Ребята начали снимать, как я поднимаюсь, поддерживать. И тут мне стало просто смешно невероятно. Начинаю хохотать. Естественно, расслабляюсь и не могу даже залезть на камень. Испачкала куртку. Зато остались воспоминания. Это был просто архивный видос, который я наложила на музыку. Но зашло хорошо. В первые сутки был миллион просмотров!

- Ну такой же не один...

- Есть ролик про тетрадки “они же все одинаковые, Наташ”. Когда я его выложила, недели три там было с 10 000 просмотров. А потом, бабах и 800 000. Тикток как-то понял, что оно перспективное, и решил показать людям еще раз. Там и лайков, и комментариев мама Mia сколько! Хотя рост аудитории, обычно очень плавный. Подписчики растут медленно и нет такого, что за один день +5 000.

“ГДЕ ВЫ, ТАКОЙ УНИКАЛЬНОЙ ДУШИ ПЕДАГОГ?”

- А неудачные ролики скрываете?

- Есть несколько таких видео. Но не потому, что они мне не нравятся. А потому что есть видео, которые связаны с деньгами и зачеткой. Когда я его опубликовала, за первые пару часов было 20 000 просмотров. Я подумала, что это неприемлемый контент и скрыла. У меня есть несколько видео, где я считаю, что это спорная ситуация про педагогику. Можно ли? Я, в принципе, серьезно отношусь к контенту. А так, конечно, есть очень много вещей, которые можно было снять. Они бы залетели на миллионы.

- Кстати, о популярности. Когда я читала комментарии под вашими роликами, наткнулась на такие: "Так, что это за колледж? Я туда хочу”. Или вот еще один: “Я лечу к вам! Где вы такой уникальной души педагог”. Как думаете, возможна ли ситуация, что вот уже в этом году от абитуриентов можно услышать, что они поступили к вам из-за вашего ТикТока?

- Я считаю, мне должен быть за это кэшбэк (смеется). Да, таких комментариев немало. Пишут: “Где этот колледж, я хочу пойти туда учиться”. Но это нормально. Я даже больше скажу, если бы это было в рамках корпоративной политики учебного заведения, было бы вообще круто. Если бы были педагоги, а не я одна, снимались в своих нишах. У меня юмористический блог, какие-то там шаржи. Но есть блоги с профессиональным подходом. Когда преподаватели рассказывают о своих методиках, о каких-то мастер-классах, то есть платформа не про шутки. И тогда это на самом деле выстраивание лояльности с потребителем. Абитуриенты же - потребители. И когда они видят, что есть коллектив, что есть несколько современных преподавателей, то понимают, что в таком учебном заведении они хотят учиться.

- Маргарита, вы снимаете ролики со студентами во время занятий?

- Раньше да, во время факультативов. Но сейчас уже ребята, которые снимали со мной, выпускная группа, пошли на практику. Теперь они приходят ко мне специально, чтобы снимать. А до этого, мы снимали все на дополнительном образовании по SMM, на переменах иногда. А перед Новым годом - просто на улице.

"МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ? ТОГДА ИДИ СНИМАЙ!"

- А что о семья думает о вашем ТикТоке? Не подкалывали, мол, тиктокерша новая?

- Семья такая же веселая, как и я. Сначала они вообще никак не реагировали. Вот муж у меня прагматичный человек. “Какой ТикТок?!”, - говорил он. А потом я ему просто начала скринить предложения по работе, что реальные рекламодатели предлагают реальные деньги. И тогда он начал говорить: “Здесь можно заработать деньги? Ну тогда иди снимай!”.

- У вас 14,5 тысячи подписчиков. Кто предлагал рекламу?

- Предложений было много. Курсы английского языка, французского, немецкого, банки, супермаркеты. Это те, которые я помню. Но я пока делаю это не для денег. Хотя знаю, что в ТикТоке можно зарабатывать: выходить в прямые эфиры и получать подарки, лайки, которые потом консолидируются. И дальше можно это все в деньги выводить. Я все это прекрасно знаю, но для меня это сейчас не про деньги. Занимаюсь, потому что нравится. Это про творчество. Про самовыражение.

Муж сначала всерьез не относился к ТикТоку. Фото: Личный архив героя публикации

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