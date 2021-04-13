Стали выглядеть на 20 лет моложе: Бабушки из Ростовской области вступили в клуб моржей

Пенсионерки из Батайска купаются в Голубом озере в любую погоду. Фото. Анатолий Карбинов

Кто-то после 60 лет знает по именам всех врачей районной поликлиники и не расстается с тонометром, а для других – это время молодеть душой и телом, укреплять здоровье. Десять пенсионерок из Батайска относятся как раз к этой категории. У них – своя группа моржей. Самая «юная» участница клуба - 65-летняя Галина Калиниченко. Как рассказала женщина корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», в сообществе моржей она состоит семь лет, а закаливается - с 23-х.

- Однажды соседка увидела, как я босиком по снегу хожу, и сразу сказала : «Ты – наш человек!». Так я в клуб и вступила. С собой привела других знакомых. Теперб нас человек десять. Сейчас самой старшей из нас – 82 года, - продолжает Галина Николаевна.

Холодная вода укрепляет иммунитет. Фото: Анатолий Карбинов

КОВИД ОБОШЕЛ СТОРОНОЙ

Бодрые пенсионерки не смотрят на погоду никогда. Они обливаются холодной водой и купаются каждое утро. Сейчас, весной, женщин можно увидеть на Голубом озере. Зачастую они закаляются и на Гремучке.

Немного сложнее купальщицам зимой, когда вода скована льдом. Но и это – не помеха, батайчанки просто делают прорубь.

Кстати, знакомые закаляющихся пенсионеров, который далеки от зимних водных процедур, как не береглись, но коронивирусом переболели. А вот членов клуба зимнего закаливания этот вирус обошел стороной.

- Никто из нас ковидом не заболел, - отмечает Галина Николаевна.

ГЛАВНОЕ – НЕ БОЯТЬСЯ

Батайчанка говорит, что начинать закаляться никогда не поздно.

- Самое главное – преодолеть страх. При этом наши встречи – это не только купание в холодной воде. Это, прежде всего, общение! Когда у кого-нибудь из членов клуба День рождения, то мы и песню споем имениннику, и стихотворение прочитаем, - делится деталями досуга батайчанка.

А еще, кроме общения и крепкого иммунитета, закаливание дает женщинам огромный бонус! Несмотря на то, что в паспорте у всех возраст 65+, выглядят пенсионерки лет на двадцать моложе.

- Да и ощущаем себя на сорок лет! Ничего не болит у нас, суставы не скрипят. Мы все время остаемся бодрыми и энергичными, - сказала в завершении разговора Галина Николаевна.

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