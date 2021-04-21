В Ростове-на-Дону сообщили о заминировании шести школ

На месте работают взрывотехники. Фото: ГОПАЛО Ольга.

В среду, 21 апреля, неизвестный сообщил о заминировании сразу нескольких школ. Об этом "КП-Ростов-на-Дону" рассказал источник, знакомый с ситуацией. Предположительно, на электронную почту учебных заведений примерно в одно время пришли письма со страшным содержимым от неизвестного.

На данный момент точно известно, что сообщение о минировании было получено в шести школах. Все они находятся в разных районах города.

Так, об опасном предмете сообщили в одну из школ, что в Северном районе города, на улице Комарова. Письмо туда поступило примерно в час дня. Через две минуты после этого о минировании узнали и в школе, что в Нахичевани. Интернет-доброжелатели атаковали и школу, расположенную на улице Таганрогской. Также стали поступать письма в учебные учреждения в Западном жилом массиве.

Однако, на этом деятельность злоумышленников не ограничилась. Сообщения об угрозе взрыва получены и по другим адресам. Среди них есть и муниципальные учреждения, и обычные многоквартирные дома. Речь о зданиях на на проспектах Космонавтов, Зорге, Стачки, Ленина. В последнем, кстати, располагается избирательная комиссия одного из районов.

Спасатели, саперы и полицейские не могут не реагировать на подобные вызовы. По прибытию они эвакуируют детей и преподавателей. Всех выводят на улицы, пока работают саперы, которые обыскивают кабинеты и все помещения, где может быть бомба. На месте также работают кинологи с собаками и дежурят врачи "скорой".

На данный момент по одному объекту, что на проспекте Ворошиловском, в самом центре Ростова-на-Дону информация о минировании не подтвердилась. Правоохранители прочесали все помещения, но не обнаружили ничего опасного.

Так или иначе, но в полиции Ростова-на-Дону проверяют всю полученную информацию. В пресс-службе ведомства пообещали официально прокомментировать ситуацию в самое ближайшее время.

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Похожее уже было утром два года назад, когда на электронные ящики десятков учреждений и заведений стали поступать угрозы о заминировании. Сначала - о том, что взрывное устройство заложено в каком-то из помещений на Социалистической, 112, где размещаются областное правительство и Законодательное собрание региона. (подробности)