В Ростове-на-Дону из-за угроз Интернет-террористов эвакуировали облправительство, мэрию, школы и торговые центры

В четверг, 31 января, утром на электронные ящики десятков учреждений и заведений стали поступать угрозы о заминировании.

Сначала — о том, что взрывное устройство заложено в каком-то из помещений на Социалистической, 112, где размещаются областное правительство и Законодательное собрание региона.

- Объявили об эвакуации, всем сказали быстро одеться и покинуть кабинеты, - сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» источник. - У нас проводились тренировки раньше, поэтому паники и столпотворения особо не было, все в течение буквально десяти минут были уже на улице.

В настоящее время территория вокруг ростовского «Белого дома» оцеплена полицией, чиновникам и служащим сказали, что проверка займет минимум два часа, поэтому большинство разошлись греться по ближайшим кафешкам.

- На место приехали взрывотехники и кинологи с собаками, проводится обследование здание, - рассказал "КП" - Ростов-на-Дону" источник в правоохранительных органах.

Он сообщил, что в настоящее время аналогичные угрозы о заложенных взрывных устройствах поступили в адрес еще более чем десятка учреждений и заведений.

- Среди них - администрация города на Б. Садовой, 47, несколько торговых центров ("Орбита", "Золотой Вавилон"), Детская больница на ул. 339-й Стрелковой дивизии, - отметил наш собеседник.

Эвакуированы также несколько торговых центров. Фото: ВК, паблик "Ростов главный".

По всем адресам уже работают специалисты экстренных служб. Одновременно эксперты из ФСБ и МВД занимаются выяснением IP-адресов (и, соответственно, их юридических, а еще важнее - фактических владельцев), откуда была сделана рассылка.

Вот, кстати, текст письма Интернет-террористов, который оказался в распоряжении "Комсомольской правды":

"Добрый день! Будем коротки с Вами. На территории Вашего объекта заложено взрывное устройство! Без эвакуации будут жертвы, мы вас предупредили. Не совершайте ошибку, прольется кровь невинных людей".

В общем - лаконично, вежливо. И угрожающе.

Судя по списку электронных адресов, указанных в рассылке, такие письма поступили, в частности, в целый ряд школ южной столицы (по шесть школ на Северном и Западном, по две в центре и на Чкаловском, по одной в Александровке и на проспекте Нагибина), а также в администрацию Азова, в департаменты автодорог и транспорта Ростова-на-Дону. Но, на самом деле, получателей больше: источник "КП" говорит, что письма приходили несколькими партиями с разницей в 10-15 минут.

- Специалисты служб экстренного реагирования региона проверяют сообщения о минировании зданий, которые сегодня были разосланы по электронной почте в несколько учреждений Азова, Шахт и Ростова-на-Дону, - прокомментировали "Комсомольской правде" ситуацию в управлении информполитики облправительства. - В настоящее время информация не находит своего подтверждения, специалисты спасательных подразделений, правоохранительных органов и кинологи продолжают проверки. Несмотря на то, что практически все сто процентов сообщений в правоохранительные органы или в службу 112 не находят подтверждения, каждое из них тщательно проверяется специалистами с привлечением специальных сил и средств. Так, вчера в школы города Шахты поступила информация о наличии взрывных устройств, которая не подтвердилась.

В ведомстве, напомнив жителя Ростовской области о необходимости проявлять бдительность и осторожность, попросили, тем не менее, "не нагнетать панику и распространять не проверенную информацию, пересказывая слухи и домыслы".

- Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – это не только глупая шутка, но и название одной из статей УК РФ, - подчеркнули в правительстве региона. - Согласно статье 207 УК РФ, заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге и т.д., совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры, наказывается штрафом в размере от 500 до 700 тысяч рублей либо лишением свободы до пяти лет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Родители в панике начали забирать детей из школ Ростова-на-Дону

А тем временем в Ростове-на-Дону началась настоящая паника. Причем, даже у тех родителей, школы которых не попали в список "минера". Новость об экстренном роспуске учеников переходит из одного родительского чата в другой. Особо "бдительные" мамы и папы уже забирают детей прямо с уроков. И это, несмотря на то, что учеба в некоторых школах еще продолжается.

ИСТОЧНИК: ПИСЬМА С УГРОЗАМИ ПРИШЛИ ИЗ БОЛГАРИИ, НО НИТИ ВЕДУТ НА УКРАИНУ

- Рассылка велась с электронных ящиков, зарегистрированных на почтовых сервисах восточноевропейских стран — в частности, в Болгарии, - сообщил источник «Комсомольской правды». - Однако это, конечно, вовсе не означает, что сами Интернет-террористы дислоцируются там. Запросы коллегам из этих государств подготовлены, нам нужна международная помощь в данном случае. По данным наших специалистов, применялись тк называемые прокси-серверы, позволяющие скрывать реальные IP-адреса. Однако, это не означает, что отследить их невозможно: в так называемых «пакетах информации» можно вычислить изначальный, условно говоря, пункт. И вот здесь скорость выяснения зависит, скорее, не от технических возможностей, а от административных. Предварительно — из того, что удалось установить на данный момент, по крайней мере, есть зацепка, что нити ведут на Украину. Пока — все.

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В Шахтах Интернет-террористы заминировали все школы разом

Учеников распустили по домам, все оперативные службы подняты на ноги

В мэрии города, добавили, что в школы города Шахты по электронной почте начали поступать сообщения с угрозой о минировании зданий. Всего в школах обучаются почти 21 тысяча учеников.

социальных сетях уже появился текст письма, которое якобы разослали по школам:

"С нетерпением хотим сообщить, в вашем здании взрывное устройство. А также в нескольких других школах по всему городу. Времени мало, поэтому советуем поспешить эвакуироваться. Хорошо подумайте перед тем, как игнорировать письмо, ведь, может, этим вы сохраните жизни".

Автор пишет с большим количеством ошибок. Так же в письме он обращается к экстренным службам и требованием обыскать все школы: "Мы все фиксирует. Потом либо должности полетят, либо население вас загрызет за игнор". (подробности)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Ростове-на-Дону неизвестные заминировали больше десятка гостиниц и ресторанов

Первыми в списке оказались два ресторана. Один в центре донской столице - на Семашко, второй на окраине города - улице Еременко. Следом - гостиница на Газетном, потом еще ресторан на Таганрогском шоссе. Уже после одиннадцати взрывотехники отправились еще в пять гостиниц, расположенных в разных концах города. Аттака"террористов" продолжалась почти до полуночи. (подробности)