Врачи вернулись: В Ростове-на-Дону информация о бомбе в детской больнице не подтвердилась

СЕГОДНЯ 12:47 2019-01-31T13:04:22+03:00

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В четверг, 31 января, неизвестный «минер» поставил на уши весь миллионный Ростов-на-Дону. Сразу несколько электронных писем о том, что в здании может быть бомба, пришли в адрес городской администрации, регионального правительства, двух автомобильных департаментов и двух десятков школ.

- Детям сказали, что нет воды, - рассказала одна из мамочек школ на Северном. Там в черном списке Интернет-террориста оказались аж шесть школ. - Это около половины одиннадцатого утра, шел третий урок. Но ученики не поверили. Мой ребенок сказа мне: «Мама, ты бы видела сколько людей сразу выходили из школы». Сразу же на место приехали полиция и скорая.

Детям сказали: нет воды 00:00 00:00

Под прицел Интернет-минеров попала и детская больница, что в Западном жилом массиве. Там также шесть школ были эвакуированы этим утром.

- Нам сказали честно, что "заминировано", - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» сотрудник медучреждения. - Мол, пришло сообщение, что в больнице что-то заложено. Сначала всех вывели из поликлиники - врачей и пациентов. Потом кинолог с собакой прошелся по трехэтажному корпусу. Там все проверили. А потом эвакуировали всю больницу. Насколько я знаю, реанимационных больных не тронули. Но, говорят, там кинологи прошли в первую очередь. После того, как ничего не нашли, было принято решение их оставить. Остальные же пошли гулять. Где-то через час уже всех возвращали обратно.

В Азове также эвакуировали людей из больницы. Фото: ПОТЕРЯ Ирина

А тем временем в городе началась настоящая паника. Многие родители стали забираь чад из школ, в которых уроки по-прежнему продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU