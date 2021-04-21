Лидеры общественного мнения рассказали, как изменится жизнь Ростовской области в свете послания президента

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в церемонии оглашения послания президента РФ Федеральному Собранию. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В среду, 21 апреля, президент Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным посланием. На церемонии присутствовали около 1 300 человек. В их числе и донской губернатор Василий Голубев. О том, как после послания главы государства изменится жизнь в Ростове и области, рассказали лидеры общественного мнения.

«НЕ НУЖНО ФАНТАЗИРОВАТЬ»

В своем послании Владимир Владимирович сделал акцент на развитии медицины, и на увеличении продолжительности уровня жизни россиян. Главный врач Ростовской областной детской клинической больницы Светлана Пискунова отметила, что ей, как врачу, близки вопросы, касающиеся сферы здравоохранения.

- Этот год показал, каким сплоченным может быть общество, все несли солидарную ответственность за происходящее во время борьбы с пандемией, – прокомментировала Светлана Пискунова.

Пандемию мы еще не преодолели.

Но пандемию мы еще не преодолели, поэтому медик попросила дончан не забывать о здоровье. А еще сейчас, уверена эксперт, нужно создавать коллективный иммунитет.

- Не нужно фантазировать, что вакцина приносит вред. Вакцинация – это единственное, что продлило жизнь человечеству на 25 лет. Коронавирус не побежден, мы слышим о росте заболеваемости в других странах, небольшом подъеме в Москве. Конечно, у нас может произойти то же самое. Приходите в пункт вакцинации, защитите себя и своих родственников, прислушайтесь к посланию президента РФ, – призвала доктор.

СОХРАНЯЕМ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ

Также Светлана Пискунова прокомментировала слова президента, касающиеся демографии и продолжительности жизни населения. Президент выразил озабоченность демографической ситуацией в стране, которую, по его мнению, необходимо менять. Кроме того, глава государства большое внимание уделил социальной политике, поддержке матерей и детей.

Средняя продолжительность жизни должна достичь 78 лет. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Один из серьезных моментов в послании – сохранение жизни и здоровья детей. Президент говорит, что средняя продолжительность жизни должна достичь 78 лет. Но многие проблемы появляются в детстве, поэтому профилактические мероприятия в детской медицине очень важны. У нас в области строится детский хирургический центр, мы уделяем большое внимание сохранению здоровья детей, – сказала Светлана Пискунова.

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Представитель Общественной палаты РО Николай Кузнецов также прокомментировал послание Владимира Владимировича.

- Большая часть послания была, конечно, посвящена нашим внутренним проблемам, задачам, перспективам, – сказал он. - И самая главная часть была направлена на человека – на увеличение прожиточного минимума, на увеличение продолжительности жизни, на создание определенных условий для развития человека.

Большое внимание уделено не только здравоохранению, но и образованию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом очень большое внимание уделено не только здравоохранению, но и образованию.

- Нас очень впечатлило, что бюджетные места в вузы, их большая часть, будут направляться в регионы, и это правильно, - считает Николай Кузнецов. - Потому что специалисты нужны здесь, в регионах. Очень значимо, что в колледжах теперь наряду со школами классные руководители тоже будут получать надбавку, и очень существенно, что поддержку детей – по 10 тысяч – перед школой каждый ребенок получит. И те финансовые ресурсы, которые выделяются на социальные нужды, на борьбу с бедностью, на поддержку людей: это очень значимо.

КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ И ИНФРАСТРУКТУРА

Советник Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор ЮФУ Сергей Алексеев считает, что предложения президента, касающиеся внутренней финансовой политики, положительно скажутся на облике донской столицы.

- Для меня наиболее вдохновляющей частью выступления президента стали его слова о том, что новая финансовая политика позволит регионам получать значительные кредитные ресурсы под очень хороший процент на 15 лет для инфраструктурных проектов, – сказал профессор Алексеев.

Ростова тоже касается. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Послании шла речь и о том, что Владимира Владимировича, как президента, а также и правительство большего всего в этом плане интересует обновление центров городов. И по словам собеседника, это очень важно и для Ростова:

- Кварталы, которые представляют наибольший интерес для городского сообщества и для туристов, приезжающих в город, – это центр Нахичевани и собственно центр Ростова, так называемая Солдатская слобода. И эта территория нуждается в реконструкции.

А ЧТО С ЭКОЛОГИЕЙ?

Директор Ботсада ЮФУ Татьяна Вардуни отметила, что рада тому, что экология в стране находится под пристальным вниманием президента.

- Мы все услышали, что президент уделил особое внимание защите окружающей среды, недопущению экологических катастроф. Меня очень порадовал лозунг: «Получил прибыль за счет природы — убери за собой». Также президент призвал природоохранные структуры четко отслеживать нарушение законодательства в области охраны окружающей среды. Это отрадно слышать, поскольку для нас это очень актуальный момент, — отметила Татьяна Вардуни.

Также эксперт довольна тем, что часть суммы штрафов за нарушение природоохранного законодательства будет направлено на мероприятия по охране окружающей среды.

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