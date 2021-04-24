На Дону прошло заседание совета Южно-Российской Парламентской Ассоциации

Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко стал модератором заседания совета Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Фото: пресс-служба Заксобрания

В Ростовской области, в народном военно-историческом музейном комплексе «Самбекские высоты», состоялось расширенное заседание Совета Южно-Российской Парламентской Ассоциации.

Мероприятие было приурочено к 20-летию организации. Перед началом официальной части парламентарии возложили цветы к Мемориалу славы и почтили минутой молчания память павших воинов.

В ПРИОРИТЕТЕ – ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ

За круглым столом собрались парламентские делегации из 11 регионов страны и Республики Абхазия. Модератором встречи выступил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Парламентарии юга России обсудили Послание Президента. Фото: пресс-служба Заксобрания

В фокусе внимания участников заседания стала реализация Послания президента Федеральному Собранию с учетом специфики деятельности законодательных органов власти регионов Юга России.

- Представители парламентов сегодня обсудили Послание президента и сформулировали 12 предложений, которые, на наш взгляд, позволят более полно и эффективно реализовать на практике цели, которые поставил президент перед всеми уровнями государственной власти. Эти задачи, прежде всего, в сфере социальной поддержки многодетных семей, в сфере поддержки семей, имеющих в своем составе детей инвалидов либо детей с ограниченными возможностями здоровья. Также это меры поддержки бизнеса, отраслей экономики, сельхозпроизводителей. Это все те ключевые вопросы, которые волнуют президента и людей, - сообщил Александр Ищенко.

По словам парламентария, задача всех органов власти, которые составляют довольно разветвленную систему, - объединиться и вместе выработать те решения, которые позволят эффективно добиться целей, обозначенных президентом.

- Парламентарии Юга России определились, что Послание президента, те задачи, которые он поставил, являются приоритетными в деятельности всех парламентов Юга России. Мы для себя обозначили, что президентское Послание должно быть реализовано в рамках наших полномочий на сто процентов там, где это возможно и необходимо. Там, где есть ответственность федерального уровня власти, мы выработаем дополнительные предложения для того, чтобы решить проблемы, которые волнуют жителей Юга России,- подчеркнул Александр Валентинович.

МАТКПИТАЛ, ВЫХОДНОЙ И БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД

Так, парламентарии подготовили предложение, касающееся дополнительной поддержки семей с детьми. В частности, депутаты считают, что надо расширить возможности использования федерального материнского капитала. Например, предоставить родителям возможность потратить деньги на газификацию домов, подключение их к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, устройство бытовых колодцев и скважин.

Еще одна интересная инициатива касается пенсионеров. В рамках программы туристического кешбэка депутаты предлагают предоставить неработающим пенсионерам право получать возврат стоимости туристической поездки по России в размере 50 процентов.

Подготовили члены Южно-Российской Парламентской Ассоциации предложение, касающееся молодых специалистов, работающих в сельской местности. Так, участники заседания озвучили инициативу по реализации на федеральном уровне программы «Земский бюджетник» по аналогии с программами «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В рамках программы предусматривается выплата «подъемных» молодым специалистам, занятым в сферах культуры, дошкольного и дополнительного образования, принявшим решение о переезде в сельскую местность.

Также парламентарии считают необходимым установить право при проезде в железнодорожном транспорте пригородного сообщения провозить бесплатно детей в возрасте до семи лет.

Другая инициатива касалась питания детей с ограниченными возможностями здоровья. По мнению участников заседания, требуется установить единый порядок и источники финансового обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья вне зависимости оттого, учатся они дома или в школе, а также независимо от уровня образовательной организации.

А для восстановления сил после вакцинации от Covid-19 парламентарии предлагают ввести выходной день. Эта мера позволит гражданам восстановить силы после прививки.

ИНИЦИАТИВЫ, ВОПЛОТИВШИЕСЯ В ЖИЗНЬ

Отметим, что за годы работы Южно-Российской Парламентской Ассоциации все инициативы, обсуждаемые на заседаниях, в той или иной степени нашли свою реализацию в решениях президента, документах правительства и федеральных законах.

- К примеру, два года назад Народный Хурал республики Калмыкия предлагал дополнительные меры поддержки родителей, которые в одиночку воспитывают детей. В основном, конечно, это мамочки, которые без отца растят деток. Президент в своем послании четко сформулировал меры поддержки, которые будут оказаны таким семьям. Также несколько лет назад парламентарии Адыгеи и Карачаево-Черкесии предлагали расширить перечень пособий многодетным семьям, тем, которые живут ниже прожиточного уровня и кому требуется государственная поддержка. Президент в своем послании ответил и на эти вопросы. Новые дополнительные меры государственной поддержки сформулированы и будут реализованы. В 2019 году Законодательное собрание Ростовской области обращалось с предложением обеспечить единые подходы к питанию детей, которые учатся в начальной школе. Причем наши предложения были несколько скромнее, чем то решение, которое принял президент России. Сегодня все школьники с 1 по 4 классы получают полноценное бесплатное питание, - рассказал Александр Валентинович.

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