Шесть дней без еды и воды: в Ростовской области спасли пса, потерявшего хозяйку

Рекс был крайне истощен. Фото: предоставлено зоозащитниками

В Шахтах Ростовской области собака, верой и правдой служившая любимой хозяйке, едва не ушла из жизни вслед за ней. Трагедия произошла в одной из многоэтажек в спальном микрорайоне города. Как сообщили волонтеры центра для бездомных животных, одинокая пенсионерка скончалась в своей квартире. Единственным ее другом была небольшая рыжая дворняга по кличке Рекс.

- У женщины не было родственников, поэтому старушка ушла из жизни незаметно. Никто даже сразу не кинулся, - рассказала «КП-Ростов-на-Дону» соседка пенсионерки.

Так, шесть дней умершая пролежала в квартире, и только почти спустя неделю соседи забили тревогу и вызвали полицию. Оперативники вскрыли дверь и увидели безрадостную картину: рядом с женщиной сидел ее верный друг – рыжий Рекс.

Все это время он ничего не ел и не пил. Но, несмотря на истощение, у собаки хватило сил на то, чтобы защитить хозяйку от незнакомых людей. Собака отчаянно лаяла и не подпускала к пенсионерке правоохранителей.

Тогда соседи позвонили волонтерам и попросили их приехать.

- Собака истощена до крайности, но сил и агрессии у него было полно, - рассказали свидетели. - Рекс кидался на людей и смотрел на всех безумными глазами. Небольшой рыжий и дико худой пес бросался на людей как тигр. Но, отвлекая собаку разговорами и уговорами, все же удалось его на поводке вывести на улицу. Причем, четвероногий по пути никого не покусал, - поделились волонтеры историей спасения.

Но это был лишь самый легкий этап для зоозащитников.

- Почему так? Да потому, что потом была дорога в приют, с агрессивным песелем в машине, внедрение его в комнату. А впереди - самое тяжелое - реабилитация и приручение, - поделились планами волонтеры.

Как это будет происходить, сколько времени, сил и нервов понадобится – не ясно. Но, самое главное: теперь Рекс в безопасности. А еще у него есть надежда. Надежда на то, что когда-нибудь он вновь обретет семью.

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