В Ростове от верной гибели спасли собаку, попавшую под колеса

6 Март 2020 2020-03-06T17:24:54+03:00

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Ростовчанин Александр обнаружил пса, лежащего прямо на дороге в районе левого берега. Мужчина не смог пройти мимо и решил отвезти собаку в ветклинику, где ей поставили неутешительный диагноз.

Судьбоносная встреча произошла ночью 5 марта. Неподалеку от кафе, прямо на середине дороги лежала собака. Приблизившись, Александр понял, что это хаски. Пес лежал и практически не двигался. Было понятно - собака страдает: кровь на лапах и пасти, грязная шерсть, частое дыхание.

Недолго думая, неравнодушный мужчина решил помочь бедному животному. Он взял пса, положил в машину и повез в ветклинику. При осмотре врачи диагностировали у собаки перелом, черепно-мозговую травму и множественные рваные раны на морде и лапах. Кроме того, всю ночь держалась высокая температура. От неминуемой гибели ее спасло только то, что внутренние органы остались целы.

Характер ранений указывает на то, что собака попала под машину. Скорее всего, невнимательный водитель сбил животное и поехал дальше.

Сейчас хаски, которого прозвали Тимошей, находится в стабильно тяжелом состоянии. Он до сих пор не может ходить. Однако врачи сделали все для его скорейшего выздоровления. Александр уже нашел для пса новых хозяев.

Возникает вопрос: как молодой и породистый кабель мог оказаться на улице? Может быть его выгнали из дома, а может он сам сбежал? Так или иначе, в Ростове достаточно добрых людей, чтобы не оставлять раненных животных в беде.

ИСТОЧНИК KP.RU