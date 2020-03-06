2020-03-06T17:24:54+03:00
Общество

В Ростове от верной гибели спасли собаку, попавшую под колеса

Ветеринары диагностировали у пса перелом, черепно-мозговую травму и множественные рваные раны по телу
Дадаян Давид
Поделиться:
Собаку сбили на левом берегу. Фото: соц. сети.Собаку сбили на левом берегу. Фото: соц. сети.
Изменить размер текста:

Ростовчанин Александр обнаружил пса, лежащего прямо на дороге в районе левого берега. Мужчина не смог пройти мимо и решил отвезти собаку в ветклинику, где ей поставили неутешительный диагноз.

Судьбоносная встреча произошла ночью 5 марта. Неподалеку от кафе, прямо на середине дороги лежала собака. Приблизившись, Александр понял, что это хаски. Пес лежал и практически не двигался. Было понятно - собака страдает: кровь на лапах и пасти, грязная шерсть, частое дыхание.

Недолго думая, неравнодушный мужчина решил помочь бедному животному. Он взял пса, положил в машину и повез в ветклинику. При осмотре врачи диагностировали у собаки перелом, черепно-мозговую травму и множественные рваные раны на морде и лапах. Кроме того, всю ночь держалась высокая температура. От неминуемой гибели ее спасло только то, что внутренние органы остались целы.

Характер ранений указывает на то, что собака попала под машину. Скорее всего, невнимательный водитель сбил животное и поехал дальше.

Сейчас хаски, которого прозвали Тимошей, находится в стабильно тяжелом состоянии. Он до сих пор не может ходить. Однако врачи сделали все для его скорейшего выздоровления. Александр уже нашел для пса новых хозяев.

Возникает вопрос: как молодой и породистый кабель мог оказаться на улице? Может быть его выгнали из дома, а может он сам сбежал? Так или иначе, в Ростове достаточно добрых людей, чтобы не оставлять раненных животных в беде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области при ДТП погиб мотоциклист
В Ростове от верной гибели спасли собаку, попавшую под колеса
Ростовские врачи спасли пациентку с сахарным диабетом, пересадив ей почку и поджелудочную железу
Влетит в копеечку: в Ростове-на-Дону построят первый экопарк
В Ростове-на-Дону ожидается ураганный ветер в ближайшие часы
Дмитрия Тарасова обвинили в том, что он назвал дочь в честь песика бывшей жены Ольги Бузовой
Подросток из Ростовской области напал на сотрудницу полиции
Ростовские автомобилисты нашли двойника самого честного гаишника из «Нашей Russia»
Плохой отец: ростовчанин много лет развращал и бил приемную дочь
Битва красоты: певица Нюша померилась длиной ног с Викторией Лопыревой
В центре Ростова-на-Дону парень свел счеты с жизнью
Съемки популярного сериала "Сваты-7" заморозили до лета
Ростовчанка Анастасия Костенко поделилась страхами после вторых родов
В Ростове голый мужчина с трусами в руках распугал на улице всех прекрасных дам
Ростовский бизнесмен задолжал государству более 235 миллионов рублей
На кладбище в Ростовской области начали пасти скот
В Ростове после аварии элитная иномарка улетела в реку
В Ростове сын до смерти избил собственного отца
Ростовская бабушка стала музой для местного художника
Один погиб, двое ранены: на трассе в Ростовской области случилось массовое ДТП с фурой
В Ростове-на-Дону 7 марта для женщин за рулем устроят праздник
В Ростове-на-Дону данные об автовладельцах начнут передавать с 12 марта
Пожар на левом берегу Дона попал на видео
На Дону разыскивают пропавшего месяц назад мужчину