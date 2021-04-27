Полицейские в Ростовской области помогли спасти мужчину с инфарктом

Во время рейда по тонировке к полицейским обратился водитель, которому стало трудно дышать. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

В Ростовской области инспекторы ДПС приняли участие в спасении водителя с признаками инфаркта. Во время рейда по выявлению тонированных автомобилей на Театральной площади в городе Белая Калитва к полицейским обратился водитель. Ему стало плохо за рулем, - об этом сообщают в главном управлении МВД по Ростовской области.

- Мужчина пояснил лейтенанту полиции Гору Саакяну, что у него затруднено дыхание. Подобное, со слов мужчины, с ним уже случалось. Тогда ему был поставлен диагноз инфаркт, - уточняется в сообщении полиции.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Сергей Соколов и командир отделения ДПС Сергей Фисенко отвезли мужчину в больницу. В пути они предупредили медиков, что везут пациента с подозрением на инфаркт.

У медучреждения машину уже встречали доктора. Как оказалось, у больного действительно случился инфаркт. Оперативные действия полицейских помогли избежать трагедии.

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