«К смерти привыкнуть невозможно!»: Супруги Ганоцкие больше 16 лет работают на «скорой» в Ростове

Супруги Ирина и Сергей Ганоцкие работают на подстанции скорой помощи вот уже несколько лет. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

Супруги Ирина и Сергей Ганоцкие работают на подстанции скорой помощи вот уже несколько лет. Он - врачом на «скорой». Она – фельдшером. На работе они фактически и познакомились, и поженились. Сегодня воспитывают троих детей. И не представляют себе жизни без любимой профессии.

«ИДИ В ФЕЛЬДШЕРЫ! ТЫ БОЙКАЯ!»

- Когда училась в медколледже, и встал вопрос выбора специальности, то в какой-то момент заколебалась, что выбрать? Мудрая преподаватель посоветовала: «Иди на фельдшера! Ты бойкая и быстрая. У тебя все получится!» И оказалась права. Как же я ей благодарна за тот совет, - говорит Ирина.

С ней и Сергеем корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» встретилась утром на подстанции. В восемь утра на «скорой» - пересменка. Одни бригады сдают дежурство, другие заступают на сутки. Фельдшеры проверяют комплектацию своих медицинских чемоданчиков. Водители натирают стекла авто. И никогда нельзя предсказать, какими будут эти сутки, какие выпадут вызовы. Но пока есть минутка, можно и поговорить.

- Мы в первый раз увидели друг друга в центральной больнице города Батайска, - улыбается моя собеседница, вспоминая историю знакомства с супругом. - Я тогда еще училась в колледже и работала там медсестрой, чтобы набраться опыта. А Сергей был уже опытным врачом-хирургом. Помню, у меня не получалось поставить катер пациенту. И попросила его помочь, как опытного коллегу. Пообщались немного. И все на этом вроде и кончилось. Потом я готовилась к экзаменам, сдала и пришла молодым специалистом на «скорую». Стали встречаться чаще. С тех пор и не расстаемся.

Вскоре у пары родилась первая дочка. И Сергей тоже перешел работать на «скорую».

Супруги несколько лет работали в одной бригаде. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

СТРЕМИТЕЛЬНЫЕ РОДЫ И ПАЛЬЦЫ В МЯСОРУБКЕ

Ирина и Сергей первые медики в своих семьях. Оба выбирали профессию по зову сердца. И оба всей душой принадлежат службе «скорой помощи»: да - сложно, да - устаешь за дежурство порой так, что просто сил не остается ни на что больше. Но ни одна другая профессия, по их мнению, не дает такого чувства нужности обществу. А еще такой колоссальной отдачи, когда понимаешь, все сделал правильно, и тем самым спас жизнь человеку.

Ирина в профессии уже 16 лет, Сергей – почти 19-ть. Восемь лет проработали плечом к плечу. Сейчас попадают в одну смену, но в разные бригады. Опыт у каждого в отдельности наработан колоссальный. И за эти годы, конечно же, были в практике случаи, которые забыть невозможно.

- Однажды мы приехали на вызов к 38-летней женщине, которая осознанно решила рожать дома сама, - рассказывает Ирина. - Это были ее вторые роды. Договорилась, чтобы к ней пришла акушерка, но та по какой-то причине не явилась. И тогда женщина вызвала «скорую». Сергей принял у нее младенца, перерезал пуповину. Все закончилось хорошо. А спустя пару лет мы снова выехали в тот район на вызов: сообщалось, что малыш случайно сунул пальчики в мясорубку и прокрутил. Когда подошли к дому по указанному в вызове адресу, то я вспомнила, что в этом же доме Сергей когда-то принял роды. Каково же было наше удивление, когда на пороге нужной квартиры нас встретила та самая роженица! Оказалось, что это ее подросший сынишка! Мамочка нас тоже узнала. Сказала, что теперь спокойна: знаю, что все будет хорошо. Так и произошло: спасли малышу пальчики.

«СЧЕТ ИДЕТ НА СЕКУНДЫ»

По долгу службы Ирине и Сергею довольно часто приходилось выезжать на места страшных аварий на федеральной трассе под Ростовом. Спасать пострадавших в автокатастрофах людей. Врачи скорой признаются: самое страшное в их работе – видеть смерть, особенно детскую. К этому привыкнуть невозможно никогда.

- В такие моменты счет идет на секунды, - объясняет Сергей. - Ты должен действовать единственно верно и никак иначе. Нет времени на раздумья, и нет права на ошибку. А еще бывают моменты, когда так важно успеть довезти тяжелого пациента до больницы. Ты звонишь туда, озвучиваешь повреждения пациента, примчишь его – а там уже все готово: собрана вся команда хирургов, медсестер, анестезиологов-реаниматологов. И все ждут, все готово к операции. В такие минуты понимаешь, как важна командная работа! Мы начинаем – они продолжают. И, когда узнаешь, что пациент выжил, то понимаешь, что ты все сделал правильно.

«ЖИТЬ БУДЕТ!»

Ганоцкие говорят: неправда, что врачи стараются абстрагироваться от чужих страданий. Нет! Переживают медики «скорых» практически за каждого тяжелого пациента, которого доставили в больницу. Обязательно спросят у коллег, как он там? Что с ним в итоге?

- Однажды мы выехали на медикаментозное отравление, - вспоминает Ирина. - Девочка по ошибке выпила сильнодействующий очень токсичный препарат. И была очень тяжелая. Мне пришлось даже бригаду реанимации для поддержки вызывать. Довезли ее в больницу. На тот момент все качали головами и говорили, что шансов практически нет. Спустя сутки позвонила коллегам, чтобы спросить: «Как она?» Как же обрадовалась, когда услышала, что, страшное миновало и жить девчушка будет! - рассказывает Ирина.

Минувший, 2020 год стал сложным для всех. И особенно для медиков «скорой помощи», оказавшихся на передовой. Новый вирус стал новым вызовом времени, новым испытанием, которое «скорая» выдержала с честью. Тяжелые времена проходят – сильные люди остаются!

- Бывают такие моменты, - говорит Ирина. - Когда кто-то подходит вдруг к тебе на улице, улыбается и говорит: «А я вас помню: вы к нам по «скорой» приезжали. Спасли мою маму». Это бесценно

Так и идут по жизни: за руки. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

РАБОТА ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Когда папа и мама работают на скорой помощи, то их дети вырастают самостоятельными, с малых лет приучены к дисциплине и ответственности. Семья Ирины и Сергея – яркий тому пример. Две их дочери-школьницы в свои 14-15 лет уже отменные хозяйки: и борщ сами сварят, и дома порядок идеальный наведут, и уроки сделают. Знают, что родители придут со смены уставшие. А шестилетний сынишка сам выучил к празднику прекрасное стихотворение про 9 Мая.

- Поддержите детей, если кто-то из них тоже захочет работать на «скорой»? – спросила корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» напоследок.

- Поддержим. Но настаивать не будем. Такую работу человек должен выбирать по зову сердца. Как это произошло в свое время у нас. Ведь скорая помощь для нас не только трудовые будни. Это наша жизнь и судьба! – подчеркнули супруги.

А уже через минуту Ирина и Сергей, каждый со своей бригадой отправились по поступившим вызовам. Чтобы опять спасти чью-то жизнь…

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