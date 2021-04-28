Вместо Мержаново: ТОП неожиданных мест для селфи в Ростовской области

В заповеднике можно посмотреть на мустангов. Фото: "Ростовский заповедник".

Майские выходные — отличная возможность попутешествовать. Для этого не нужны ни дальние поездки, ни большие суммы — много интересного можно найти и в Ростовской области. «КП» собрала ТОП самых красивых и необычных мест, где вы точно еще не были. Здесь можно отдохнуть от рутины и, конечно, сделать красивое фото.

ШАМИНСКАЯ ГОРА

Не только красивое, но и загадочное место находится в Мартыновском районе, между хуторами Шаминка и Страхов. Посреди обширной равнины здесь можно увидеть тридцатиметровое возвышение — так называемая Шаминская гора.

С горы открывается красивый вид. Фото: Татьяна Зайцева.

Ходят целые легенды, как появилась Шаминская гора. Кто-то считает, что гору построили для специальных обрядов хазары. В самой же горе есть якобы огромные пещеры, которые использовались для погребений. К сожалению или счастью, вход в пещеры никто так и не нашел. А сама гора, как выяснилось, это сплошная намытая глина.

Но даже убежденный скептик оценит пейзаж — горы, бескрайнее поле, река. А самые терпеливые — невероятные закаты и рассветы.

Добраться до Шаминки можно на автобусе. Фото: yandex.ru/maps

КАК ДОБРАТЬСЯ

От Ростова до хуторов Шаминка и Страхов — 150 километров. Сложно, но возможно добраться, например, до Шаминки на общественном транспорте. Сначала нужно сесть на автобус до Семикаракорска, и оттуда — до Шаминки.

ЗАПОВЕДНИК «РОСТОВСКИЙ»

Устроить экскурсию по ростовскому заповеднику не так просто. За десять дней до поездки нужно подать заявку, а позже — подтвердить ее. Только так можно получить пропуск и попасть на территорию.

В заповеднике можно посетить Тюльпаний полуостров. Фото: "Ростовский заповедник".

Сейчас в заповедник все едут на полуостров Тюльпаний. Весной территория превращается в ковер из диких тюльпанов Шренка. Находится место возле озера Маныч-Гудило, по которому, к слову, можно проплыть на пароме. Маленькие озерца, солончаки, степи, десятки растений и животных – тут можно и забыть про селфи. А на острове мустангов можно посмотреть на диких лошадей.

КАК ДОБРАТЬСЯ

От Ростова до заповедника путь не близкий — 340 километров или четыре с половиной часа. Сначала нужно на машине или автобусе доехать до поселка Орловского (250 километров от города). От поселка нужно проехать еще 60 километров до визит-центра заповедника, который расположен в поселке Волочаевском.

От Ростова до заповедника - почти 340 километров. Фото: yandex.ru/maps

ХУТОР СТАРОЗОЛОТОВСКИЙ

В 2019 году Старозолотовский вошел в список самых красивых деревень мира. Может, вы и не перенесетесь в начало 20 века, но точно смените обстановку. Хутор как с открытки — маленькие домики с резными наличниками, храм с сине-золотыми куполами. Можно посетить музей под открытым небом. Здесь хранится реквизит, который использовался в фильме «Тихий Дон». Однако это не просто декорации, а курени, сделанные традиционным казачьим способом.

Славится Старозолотовский своими богатыми лавандовыми полями. Правда сейчас их не увидеть, они цветут только летом.

Старозолотовский включили в список самых красивых деревень мира. Фото: правительство Ростовской области.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Расстояние до хутора — 150 километров, в дороге вы проведете около трех часов.

Как добраться до Старозолотовского. Фото: yandex.ru/maps

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