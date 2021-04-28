Вместо Мержаново: ТОП неожиданных мест для селфи в Ростовской области

В заповеднике можно посмотреть на мустангов. Фото: "Ростовский заповедник".
Майские выходные — отличная возможность попутешествовать. Для этого не нужны ни дальние поездки, ни большие суммы — много интересного можно найти и в Ростовской области. «КП» собрала ТОП самых красивых и необычных мест, где вы точно еще не были. Здесь можно отдохнуть от рутины и, конечно, сделать красивое фото.
ШАМИНСКАЯ ГОРА
Не только красивое, но и загадочное место находится в Мартыновском районе, между хуторами Шаминка и Страхов. Посреди обширной равнины здесь можно увидеть тридцатиметровое возвышение — так называемая Шаминская гора.
С горы открывается красивый вид. Фото: Татьяна Зайцева.
Ходят целые легенды, как появилась Шаминская гора. Кто-то считает, что гору построили для специальных обрядов хазары. В самой же горе есть якобы огромные пещеры, которые использовались для погребений. К сожалению или счастью, вход в пещеры никто так и не нашел. А сама гора, как выяснилось, это сплошная намытая глина.
Но даже убежденный скептик оценит пейзаж — горы, бескрайнее поле, река. А самые терпеливые — невероятные закаты и рассветы.
Добраться до Шаминки можно на автобусе. Фото: yandex.ru/maps
КАК ДОБРАТЬСЯ
От Ростова до хуторов Шаминка и Страхов — 150 километров. Сложно, но возможно добраться, например, до Шаминки на общественном транспорте. Сначала нужно сесть на автобус до Семикаракорска, и оттуда — до Шаминки.
ЗАПОВЕДНИК «РОСТОВСКИЙ»
Устроить экскурсию по ростовскому заповеднику не так просто. За десять дней до поездки нужно подать заявку, а позже — подтвердить ее. Только так можно получить пропуск и попасть на территорию.
В заповеднике можно посетить Тюльпаний полуостров. Фото: "Ростовский заповедник".
Сейчас в заповедник все едут на полуостров Тюльпаний. Весной территория превращается в ковер из диких тюльпанов Шренка. Находится место возле озера Маныч-Гудило, по которому, к слову, можно проплыть на пароме. Маленькие озерца, солончаки, степи, десятки растений и животных – тут можно и забыть про селфи. А на острове мустангов можно посмотреть на диких лошадей.
КАК ДОБРАТЬСЯ
От Ростова до заповедника путь не близкий — 340 километров или четыре с половиной часа. Сначала нужно на машине или автобусе доехать до поселка Орловского (250 километров от города). От поселка нужно проехать еще 60 километров до визит-центра заповедника, который расположен в поселке Волочаевском.
От Ростова до заповедника - почти 340 километров. Фото: yandex.ru/maps
ХУТОР СТАРОЗОЛОТОВСКИЙ
В 2019 году Старозолотовский вошел в список самых красивых деревень мира. Может, вы и не перенесетесь в начало 20 века, но точно смените обстановку. Хутор как с открытки — маленькие домики с резными наличниками, храм с сине-золотыми куполами. Можно посетить музей под открытым небом. Здесь хранится реквизит, который использовался в фильме «Тихий Дон». Однако это не просто декорации, а курени, сделанные традиционным казачьим способом.
Славится Старозолотовский своими богатыми лавандовыми полями. Правда сейчас их не увидеть, они цветут только летом.
Старозолотовский включили в список самых красивых деревень мира. Фото: правительство Ростовской области.
КАК ДОБРАТЬСЯ
Расстояние до хутора — 150 километров, в дороге вы проведете около трех часов.
Как добраться до Старозолотовского. Фото: yandex.ru/maps
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