Демонстрации, лозунги и портреты Ленина: как в прошлом веке отмечали 1 Мая в Ростове

Номер "КП".

- А ты куда на майские? - фраза, которую чаще всего произносят в преддверии 1 Мая. Долгожданные дни отдыха, которых так ждет вся страна. Первомай для современных ростовчан - это пикники, прогулки , первый весенний загар и, конечно же, шашлыки с родными и друзьями. Какие демонстрации? Тут бы шашлык не подгорел! Такой он МИР. ТРУД. МАЙ современного человека. Но так было не всегда.

Изначально 1 мая стали отмечать после масштабного протеста рабочих в Чикаго в 1886 году. В нашу страну этот праздник пришел только в 1890, а уже в 1917 Первомай стал ярко-красной цифрой в календарях советского человека. Парады и демонстрации с тех пор стали проводить открыто. Как это было десятилетия назад. Мы полистали первомайские выпуски ростовских газет.

На демонстрацию всем городом.

ВЕСНА ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

«Ликующий, светлый, в белом кипении идет по стране Первомай. Чудесный праздник людей труда». Подобными текстами были заполнены полосы «Комсомольской Правды» 1 мая 1961. А заголовки «весна великих свершений», «слава борцам за мир», «мне партия крылья дала – словно призывали советского человека выйти из своего дома. Быстрей, быстрей на демонстрацию, говорила партия со страниц газет. Красная лента МИР. ТРУД. МАЙ побывала в каждом уголке страны. От маленькой деревушки, до белокаменной.

«Властно ворвалась в город весна. В эти праздничные дни ее улыбка светится в ярком кумаче лозунгов, пожирающих стены домов, в глазах, сердцах миллионов людей» - это "Комсомолка" от 1 мая 1961 года.

Газета "Молот".

ПРАЗДНИК БРАТСТВА ТРУДА И МИРА

«Да здравствует Первое мая» - словно скандирует заголовок газеты «Молот» от 1 мая 1958 года. На главной странице большой портрет Владимира Ильича Ленина, рядом с которым стоят советские люди с плакатами. Весь выпуск посвящен событиям первомайских демонстраций.

Ну и о достижениях, конечно, не забыли. В рубрике «В честь праздника» Азовский корреспондент «Молота» рассказывает о новых трудовых успехах местной бригады: рабочие досрочно выполнили план, и это событие, конечно же, приручили к 1 мая. Также «Молот» сообщает, что Цимлянский и Морозовский районы завершили «сев ранних колосовых культур». А под заголовком «Успехи котлостроителей» рассказали о производственных успехах коллектива завода «Красный котельщик».

Страницы ростовских газет прошлого века.

Все эти лозунги и наглядная демонстрация успехов советского человека ярко выделялась за счет крупных заголовков и фотографий на полразворота. В ростовской прессе освещали не только события нашего города, но и Москвы. Ведь именно в столице всегда проходили самые масштабные мероприятия. Переполненные площади, алокрасные флаги, шарики, цветы и все теже громкие лозунги. Вот она атмосфера Первомая 60-х:

«Торжественно выглядит сегодня Театральная площадь. На фронте театра имени М. Горького – огромные портреты великих вождей и учителей трудящихся Маркса и Ленина». - это "Молот" от 1 мая 1958.

Но не лозунгами едиными. После шумной демонстрации люди уезжали на природу. Кто не мог уехать далеко, оставались дома и устраивали пикники прямо во дворе, это называлось «маевка». Каждый сосед приносил что-то свое: кто-то мясо, кто-то овощи, а кто-то гитару и хорошее настроение, потому что времена были такие. Никто не считал чужих денег, все просто были вместе. Вместе - на демонстрацию, вместе - на пикник.

Ростовчане отмечают праздник.

ПЕРВОМАЙ НА ДОНУ

Первомай объединял не только города всей страны, но и Ростовской области, со страниц газет – он звучал громким гимном, звуки, которого доносились даже в самые отдаленные уголки. От Сальска до Батайска. Так, 1 мая 1958 год. Корреспонденты сообщают, как города Ростовской области готовятся к празднику.

Таганрог: «В праздничный наряд оделся в первомайские дни индустриальный Таганрог».

Шахты: «Лучи весеннего солнца щедро заливают улицы горняцкого города. В уборе флагов, лозунгов и панно он выглядит красивым и праздничным».

Новочеркасск: «С утра улицы и площади заполнили десятки тысяч людей, которые решили выйти на первомайскую демонстрацию».

Сальск: «Похорошели, принарядились к всенародному празднику сальские села Сандата, Новый Егорлык, Березовка, Ивановка, поселок Гигант и другие населенные пункты района».

Волгодонск: «В молодом городе, само название которого постоянно напоминает о величественных социалистических преобразованиях, первомайские торжества явились ярким выражением сплоченности советских людей вокруг Коммунистической Партии».

Вешенская: «2 мая вешенцы встретились в Доме культуры с народным артистом СССР С. Бондарчуком, снимающимся сейчас в роли Андрея Соколова в фильме «Судьба человека» по одноименному рассказу М. Шолохова» .

"Вечерний Ростов".

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ РОСТОВЧАНЕ!

Ростовская пресса готовилась к Первомаю за несколько дней. 30 апреля 1960 вышел выпуск газеты "Вечерний Ростов". Это был не обычный номер, заголовок первой полосы, цвета Октябрьской революцни явно выделялся на фоне всего текста. Также первую полосу украшала ярко-красная иллюстрация с изображением вождя.

На развороте ростовчан поздравляли жители разных городов совета. От Камчатки до Львова.

"С далекой Камчатки через вашу газету поздравляем земляков Ростовчан с Первомаем. Желаем дальнейших трудовых успехов".

А материал с заголовком "Рабочая гордость" рассказывает историю простого строителя, который благодарен советской власти за возможность строить новые квартиры для своего народа:

"Трудно сказать, сколько домов выстроено в городе при моем непосредственном участии, 40-50 не меньше, и каждый из них людям радость принес".

Так что Первомай - это не только про демонстрации, кричалки, шарики и отдых на природе. Первомай - это про человека. Про всех тех, кто работает, чтобы сделать жизнь других лучше. Про строителей и врачей, про продавцов и парикмахеров, про учителей и поваров. Пусть всегда будет вечный МИР, благодарный ТРУД и цветущий МАЙ.

Ростовчан поздравляют.

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