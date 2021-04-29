Программа мероприятий на 1 Мая в Ростове-на-Дону: праздничные мероприятия пройдут в городских парках

Программа мероприятий на 1 Мая в Ростове-на-Дону Фото: "КП" Архив

Программа мероприятий на 1 Мая в Ростове-на-Дону: празднования будут проходить как утром, так и в вечернее время. Мероприятия пройдут в городских парках, а также в онлайн-формате.

1. Парк культуры и отдыха "Дружба"

2. Детский парк им. В. Черевичкина

3. Парк культуры и отдыха им. Н. Островского

4. Парк культуры и отдыха 1 Мая

5. Парк культуры и отдыха «Левобережный»

6. Городской культурно-досуговый центр им. М. Горького (онлайн-программа)

7. Парк культуры и отдыха им. Октября

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