Программа мероприятий на 1 Мая в Ростове-на-Дону: праздничные мероприятия пройдут в городских парках

Программа мероприятий на 1 Мая в Ростове-на-Дону
Фото: "КП" Архив
Программа мероприятий на 1 Мая в Ростове-на-Дону: празднования будут проходить как утром, так и в вечернее время. Мероприятия пройдут в городских парках, а также в онлайн-формате.
1. Парк культуры и отдыха "Дружба"
2. Детский парк им. В. Черевичкина
3. Парк культуры и отдыха им. Н. Островского
4. Парк культуры и отдыха 1 Мая
5. Парк культуры и отдыха «Левобережный»
6. Городской культурно-досуговый центр им. М. Горького (онлайн-программа)
7. Парк культуры и отдыха им. Октября
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