Перекрытие дорог в Ростове-на-Дону 1 мая 2021: список, схема перекрытия во время майских праздников

Перекрытие дорог на 1 мая 2021 в Ростове-на-Дону Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перекрытие дорог в Ростове-на-Дону 1 мая 2021: в донской столице будет ограничено движение транспорта из-за проведения мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда. В центре города в этот день будут проходить спортивно-массовые мероприятия.

Автомобилисты не смогут двигаться по Театральной площади с девяти часов утра и до пяти часов вечера. Именно в это время там будет проходить зарядка, а также будут работать тематические спортивные площадки и проводиться выступления юных спортсменов.

Кроме того, на этот день назначена 96-я первомайская легкоатлетическая эстафета. Из-за нее нельзя будет проехать по следующим улицам: ул. Верхненольной, в створе ул. Советской и пл. Театральной и ул. Большой Садовой (до проспекта Буденновского). Ограничения будут действовать с 10:00 до 13:30.

А также движение будет затруднено и на Гребном канале, так как там будет проводиться Открытый чемпионат и первенство города Ростова-на-Дону по водно-моторному спорту. Движение для автомобилей будет ограничено с восьми часов утра и до девяти часов вечера.

Автомобилистам лучше всего заранее поискать объездные пути.

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Мероприятие состоится 23 мая.

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