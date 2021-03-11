Парад Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2021: где и когда пройдет шествие

Парады пройдут в десяти городах России. Фото: Михаил ПАТЛИС

Парад Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2021 пройдет с небывалым размахом. «Комсомольская правда-Ростов» выяснила подробности праздничного шествия в честь 76-й годовщины великого события.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, парады пройдут в десяти городах Южного военного округа, среди которых Ростов-на-Дону и Новочеркасск. Всего в шествиях примут участие 15 тысяч человек. Военные продемонстрируют 400 тысяч единиц исторической и современной военной техники. Так, например, на параде можно будет увидеть танк Т-34, оружие Б-13 или в народе «Катюша, самолеты и вертолеты.

А вечером в Ростове-на-Дону и Новочеркасске можно будет увидеть салют в честь 76-й годовщины Победы. В 22.00 военные произведут 30 холостых залпов орудий и запустят фейерверки.

Как и в прошлом году, на парадах будут строго соблюдаться санитарно-эпидемические меры. Подразделения химической и биологической защиты проведут дезинфекцию мест, где разместятся парадные расчеты. Каждый военный пройдет несколько обязательных тестирований на коронавирус. Кроме того, участники парад без противопоказаний будут привиты от инфекции. В настоящее время в ЮВО завершается вакцинация от ковида.

Напомним, в прошлом году из-за коронавируса Парад Победы прошел позже — 24 июня. Тогда в шествии приняли участие более 14 тысяч человек, 300 единиц техники и 130 боевых самолетов.

По его словам, всего в параде Победы - 2020 года приняли участие более 14 тысяч человек, 300 единиц техники и 130 боевых самолетов. В небе над Ростовом летчики на военных самолетах исполнили фигуры высшего пилотажа. А на Театральной площади можно было увидеть Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».

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