Военная техника и участники парада Победы 2021 года в Ростове-на-Дону: в строю пройдут более трех тысяч человек

Военная техника и участники парада Победы 2021 года в Ростове-на-Дону Фото: Южный военный округ

Военная техника и участники парада Победы 2021 года в Ростове-на-Дону: зрители смогут увидеть самый многочисленный военный оркестр на юге страны.

В донской столице 9 мая на Театральной площади состоится военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В праздничном шествии примут участие более трех тысяч человек: в их составе более двух тысяч - военные ЮВО и более тысячи представителей других силовых структур и ведомств, юнармейцы и воспитанники кадетских корпусов.

Также ростовчанам продемонстрируют более 60 единиц разнообразной военной техники. Возглавит колону легендарный танк Т-34, также будут представлены бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун», танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые комплексы «Хризантема», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Торнадо-Г», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», беспилотные летательные аппараты «Элерон» и «Орлан» и другая военная техника.

В небо над Театральной площадью взмоют 45 самолетов и вертолетов авиации 4-й армии ВВС и ПВО, которые продемонстрируют фигуры высшего пилотажа. В их составе Ми-8, Ка-52, Ту-134, Су-27 и другие.

Кроме того, перед ростовчанами выступит самый крупный в ЮВО военный оркестр. Около 150 музыкантов четырех воинских частей ЮВО и военного оркестра объединенного стратегического командования ЮВО будут проигрывать марши военных лет. Дирижировать ими будут сразу восемь дирижеров.

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