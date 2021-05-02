Репетиции Парада Победы 2021 в Ростове-на-Дону: расписание, адреса и участники шествий

Репетиции пройдут 3, 5 и 7 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Репетиции Парада Победы 2021 в Ростове-на-Дону проведут в течение недели перед праздником. «КП-Ростов» рассказывает, где и когда пройдут шествия.

Когда: с 18:00 3 мая по 1:00 4 мая, с 18:00 5 мая по 1:00 6 мая; резервный день — с 18:00 4 мая по 1:00 5 мая

Где: площадь Театральная; улица Большая Садовая (от Театральной до Ворошиловского); улица Советская (от площади Карла Маркса до Театральной площади); улица 20-я Линия (от Шолохова до площади Карла Маркса).

Во время проезда механизированной колонны движение транспорта ограничат на проспекте Шолохова, площади Карла Маркса, улице Большой Садовой, проспекте Ворошиловском, улице Красноармейской, улице Ченцова, проспекте Кировском, проспекте Театральном.

Когда: с 6:00 по 15:00 7 мая — генеральная репетиция

Где: площадь Театральна; проспект Театральный (от улицы Максима Горького до Социалистической); улица Максима Горького и улица Ченцова (от переулка Крепостного до улицы Каяни) улица Большая Садовая (от площади Театральной до проспекта Ворошиловского); улица Советская (от площади Карла Маркса до площади Театральной); улица 20-я Линия (от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса).

Напомним, 9 мая Парад Победы пройдет в десяти городах Южного военного округа, в том числе в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. В шествиях примут участие 400 тысяч единиц военной техники, например, танк Т-34, Б-13, самолеты и вертолеты.

А вечером 9 мая в донской столице можно будет увидеть салют. В 22:00 военные произведут 30 холостых залпов, а также запустят фейерверки.

Ранее мы писали о том, какой будет погода 9 мая в Ростове-на-Дону. Синоптики считают, что день будет теплым, без осадков.

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